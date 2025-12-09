https://1prime.ru/20251209/oklady-865342229.html
Оклады гражданских служащих аппаратов военных судов повысят на 50%
Оклады гражданских служащих аппаратов военных судов повысят на 50% - 09.12.2025, ПРАЙМ
Оклады гражданских служащих аппаратов военных судов повысят на 50%
Оклады гражданских служащих аппаратов военных судов, которые находятся за пределами России, повысят с 1 января 2026 года на 50%, следует из указа президента РФ... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T00:26+0300
2025-12-09T00:26+0300
2025-12-09T00:26+0300
экономика
общество
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865342229.jpg?1765229218
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Оклады гражданских служащих аппаратов военных судов, которые находятся за пределами России, повысят с 1 января 2026 года на 50%, следует из указа президента РФ Владимира Путина.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ направлен на повышение социальной защищенности федеральных государственных гражданских служащих аппаратов военных судов, находящихся за пределами РФ.
"Постановляю: выплачивать федеральным государственным гражданским служащим аппаратов военных судов, находящихся за пределами территории Российской Федерации, должностные оклады, установленные указом президента Российской Федерации от 25 июля 2006 года Nº 763 "О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих", с повышением на 50 процентов", - говорится в документе.
Также установлено, что это повышение должностных окладов не учитывается при определении размеров пенсии за выслугу лет и единовременного поощрения в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет.
Указ вступает в силу с 1 января 2026 года.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, владимир путин
Экономика, Общество , РФ, Владимир Путин
Оклады гражданских служащих аппаратов военных судов повысят на 50%
Оклады гражданских служащих аппаратов военных судов повысят на 50 процентов
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Оклады гражданских служащих аппаратов военных судов, которые находятся за пределами России, повысят с 1 января 2026 года на 50%, следует из указа президента РФ Владимира Путина.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ направлен на повышение социальной защищенности федеральных государственных гражданских служащих аппаратов военных судов, находящихся за пределами РФ.
"Постановляю: выплачивать федеральным государственным гражданским служащим аппаратов военных судов, находящихся за пределами территории Российской Федерации, должностные оклады, установленные указом президента Российской Федерации от 25 июля 2006 года Nº 763 "О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих", с повышением на 50 процентов", - говорится в документе.
Также установлено, что это повышение должностных окладов не учитывается при определении размеров пенсии за выслугу лет и единовременного поощрения в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет.
Указ вступает в силу с 1 января 2026 года.