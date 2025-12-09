Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле оценили заинтересованность Венгрии в перспективах бизнеса - 09.12.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили заинтересованность Венгрии в перспективах бизнеса
В Кремле оценили заинтересованность Венгрии в перспективах бизнеса
Москва высоко ценит заинтересованность коллег из Венгрии в перспективах бизнеса после украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T13:03+0300
2025-12-09T13:03+0300
13:03 09.12.2025
 
В Кремле оценили заинтересованность Венгрии в перспективах бизнеса

Песков: Россия высоко ценит заинтересованность Венгрии в перспективах бизнеса

© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Вид на Московский Кремль и Парящий мост в парке "Зарядье"
Вид на Московский Кремль и Парящий мост в парке "Зарядье" . Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Москва высоко ценит заинтересованность коллег из Венгрии в перспективах бизнеса после украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Сийярто прибыл в Москву для участия в заседании российско-венгерской межправительственной комиссии.
"Мы знаем, что у господина (министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера - ред.) Сийярто очень насыщенная программа пребывания, очень много контактов, которые носят прикладное значение. Мы высоко ценим такую заинтересованность коллег из Венгрии", - сказал Песков журналистам.
Экономика
 
 
