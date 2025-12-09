https://1prime.ru/20251209/peskov-865360219.html
В Кремле оценили заинтересованность Венгрии в перспективах бизнеса
В Кремле оценили заинтересованность Венгрии в перспективах бизнеса - 09.12.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили заинтересованность Венгрии в перспективах бизнеса
Москва высоко ценит заинтересованность коллег из Венгрии в перспективах бизнеса после украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T13:03+0300
2025-12-09T13:03+0300
2025-12-09T13:03+0300
экономика
россия
газ
москва
венгрия
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860622510_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_7465eec22bfd01728464325ef7108809.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Москва высоко ценит заинтересованность коллег из Венгрии в перспективах бизнеса после украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сийярто прибыл в Москву для участия в заседании российско-венгерской межправительственной комиссии. "Мы знаем, что у господина (министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера - ред.) Сийярто очень насыщенная программа пребывания, очень много контактов, которые носят прикладное значение. Мы высоко ценим такую заинтересованность коллег из Венгрии", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20251209/siyyarto-865359819.html
москва
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860622510_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_af19f179544da3e373fef38e48bebe82.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, газ, москва, венгрия, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, Газ, МОСКВА, ВЕНГРИЯ, Дмитрий Песков
В Кремле оценили заинтересованность Венгрии в перспективах бизнеса
Песков: Россия высоко ценит заинтересованность Венгрии в перспективах бизнеса