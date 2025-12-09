https://1prime.ru/20251209/peskov-865360219.html

В Кремле оценили заинтересованность Венгрии в перспективах бизнеса

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Москва высоко ценит заинтересованность коллег из Венгрии в перспективах бизнеса после украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сийярто прибыл в Москву для участия в заседании российско-венгерской межправительственной комиссии. "Мы знаем, что у господина (министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера - ред.) Сийярто очень насыщенная программа пребывания, очень много контактов, которые носят прикладное значение. Мы высоко ценим такую заинтересованность коллег из Венгрии", - сказал Песков журналистам.

