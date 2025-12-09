Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер КНР заявил о снижении темпов роста мировой торговли товарами - 09.12.2025
Премьер КНР заявил о снижении темпов роста мировой торговли товарами
ПЕКИН, 9 дек – ПРАЙМ. Растущая фрагментация мирового рынка привела к снижению темпов роста мировой торговли товарами, необходимо как можно скорее решить эту проблему, заявил во вторник премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с главами международных экономических организаций. "Я считаю, что в условиях слабого роста спроса на мировом рынке только открытое сотрудничество может создать больше возможностей для прироста", - заявил Ли Цян. Он напомнил, что ВТО недавно спрогнозировала снижение темпов роста мировой торговли товарами с 2,8% в 2024 году до 2,4% в 2025 году, а также ожидает дальнейшего снижения показателя в 2026 году. "Одна из основных причин этого — растущая фрагментация мирового рынка, и нам всем необходимо найти способы как можно скорее изменить ситуацию", - указал он. Ли Цян подчеркнул необходимость подталкивать все страны к повышению взаимной открытости рынков, усиливать взаимодополняемость спроса и предложения, более эффективно формировать экономику замкнутого цикла и эффект масштаба. Ежегодная встреча премьера Госсовета КНР с руководителями 10 международных экономических организаций в формате "1+10" проходит во вторник в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине, в ней принимают участие главы Нового банка развития БРИКС, Всемирного Банка, МВФ, ВТО, Конференции ООН по торговле и развитию, Международной организации труда, Банка международных расчетов, Совета по финансовой стабильности, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Организации экономического сотрудничества и развития.
05:53 09.12.2025
 
Премьер КНР заявил о снижении темпов роста мировой торговли товарами

Ли Цян: фрагментация мирового рынка привела к снижению темпов роста торговли товарами

ПЕКИН, 9 дек – ПРАЙМ. Растущая фрагментация мирового рынка привела к снижению темпов роста мировой торговли товарами, необходимо как можно скорее решить эту проблему, заявил во вторник премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с главами международных экономических организаций.
"Я считаю, что в условиях слабого роста спроса на мировом рынке только открытое сотрудничество может создать больше возможностей для прироста", - заявил Ли Цян.
Он напомнил, что ВТО недавно спрогнозировала снижение темпов роста мировой торговли товарами с 2,8% в 2024 году до 2,4% в 2025 году, а также ожидает дальнейшего снижения показателя в 2026 году.
"Одна из основных причин этого — растущая фрагментация мирового рынка, и нам всем необходимо найти способы как можно скорее изменить ситуацию", - указал он.
Ли Цян подчеркнул необходимость подталкивать все страны к повышению взаимной открытости рынков, усиливать взаимодополняемость спроса и предложения, более эффективно формировать экономику замкнутого цикла и эффект масштаба.
Ежегодная встреча премьера Госсовета КНР с руководителями 10 международных экономических организаций в формате "1+10" проходит во вторник в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине, в ней принимают участие главы Нового банка развития БРИКС, Всемирного Банка, МВФ, ВТО, Конференции ООН по торговле и развитию, Международной организации труда, Банка международных расчетов, Совета по финансовой стабильности, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Организации экономического сотрудничества и развития.
 
