Премьер КНР заявил о разрушительных последствиях таможенных пошлин

Премьер КНР заявил о разрушительных последствиях таможенных пошлин - 09.12.2025, ПРАЙМ

Премьер КНР заявил о разрушительных последствиях таможенных пошлин

Повышенные таможенные пошлины вводятся в 2025 году по всему миру, и их разрушительные для всех последствия становятся всё более очевидными, заявил во вторник... | 09.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-09T06:17+0300

2025-12-09T06:17+0300

2025-12-09T06:17+0300

экономика

мировая экономика

китай

кнр

пекин

госсовет

всемирный банк

мвф

ПЕКИН, 9 дек – ПРАЙМ. Повышенные таможенные пошлины вводятся в 2025 году по всему миру, и их разрушительные для всех последствия становятся всё более очевидными, заявил во вторник премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с главами международных экономических организаций. "За последний год международная ситуация претерпела сложные и глубокие изменения, связанные с ростом односторонних мер и протекционизма, эскалацией геополитической нестабильности и недостаточной эффективностью глобального управления", - заявил Ли Цян. Он отметил, что в 2025 году мировая экономика пережила значительные колебания и спады, борясь с неблагоприятными факторами, в 2025 году возникли новые тенденции, обусловившие острую необходимость реформирования и совершенствования глобального экономического управления и поддержания международного экономического порядка. "Во-первых, таможенные пошлины. С начала этого года по всему миру вводятся пошлины, непрерывно усиливаются различные торгово-экономические ограничительные меры, оказывая серьёзное влияние на мировую экономику. По мере развития ситуации разрушительные для всех последствия пошлин становятся всё более очевидными, а призывы всех сторон к защите свободной торговли усиливаются", - указал он. Ежегодная встреча премьера Госсовета КНР с руководителями 10 международных экономических организаций в формате "1+10" проходит во вторник в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине, в ней принимают участие главы Нового банка развития БРИКС, Всемирного Банка, МВФ, ВТО, Конференции ООН по торговле и развитию, Международной организации труда, Банка международных расчетов, Совета по финансовой стабильности, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Организации экономического сотрудничества и развития.

2025

