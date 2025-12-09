https://1prime.ru/20251209/premer-865346287.html
Премьер КНР заявил о разрушительных последствиях таможенных пошлин
2025-12-09T06:17+0300
2025-12-09T06:17+0300
2025-12-09T06:17+0300
экономика
мировая экономика
китай
кнр
пекин
госсовет
всемирный банк
мвф
ПЕКИН, 9 дек – ПРАЙМ. Повышенные таможенные пошлины вводятся в 2025 году по всему миру, и их разрушительные для всех последствия становятся всё более очевидными, заявил во вторник премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с главами международных экономических организаций.
"За последний год международная ситуация претерпела сложные и глубокие изменения, связанные с ростом односторонних мер и протекционизма, эскалацией геополитической нестабильности и недостаточной эффективностью глобального управления", - заявил Ли Цян.
Он отметил, что в 2025 году мировая экономика пережила значительные колебания и спады, борясь с неблагоприятными факторами, в 2025 году возникли новые тенденции, обусловившие острую необходимость реформирования и совершенствования глобального экономического управления и поддержания международного экономического порядка.
"Во-первых, таможенные пошлины. С начала этого года по всему миру вводятся пошлины, непрерывно усиливаются различные торгово-экономические ограничительные меры, оказывая серьёзное влияние на мировую экономику. По мере развития ситуации разрушительные для всех последствия пошлин становятся всё более очевидными, а призывы всех сторон к защите свободной торговли усиливаются", - указал он.
Ежегодная встреча премьера Госсовета КНР с руководителями 10 международных экономических организаций в формате "1+10" проходит во вторник в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине, в ней принимают участие главы Нового банка развития БРИКС, Всемирного Банка, МВФ, ВТО, Конференции ООН по торговле и развитию, Международной организации труда, Банка международных расчетов, Совета по финансовой стабильности, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Организации экономического сотрудничества и развития.
китай
кнр
пекин
