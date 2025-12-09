https://1prime.ru/20251209/primore-865346208.html
В Приморье создан первый промышленный кластер судостроения и судоремонта
2025-12-09T06:08+0300
ВЛАДИВОСТОК, 9 дек - ПРАЙМ. Первый промышленный кластер судостроения и судоремонта создан в Приморском крае, сообщает правительство края.
"В Приморском крае зарегистрирован кластер судостроения и судоремонта. Его участники смогут претендовать на особые условия региональных мер поддержки. Как отметил зампредседателя Правительства края Николай Стецко, это первый промышленный кластер, зарегистрированный в Приморье", - говорится в сообщении.
Кластер объединяет пять компаний: ООО "Тихоокеанские верфи", ПАО "Завод "Варяг", ООО "Бриз Памп", АО "Союз-Ремонт", АО "Аскольд". В числе их приоритетных задач – производство скоростного пассажирского судна смешанного типа река-море, проект "Фламинго 2330".
"Символично, что кластер в сфере судостроения и судоремонта. Его участники, помимо взаимодействия между собой и сопровождения со стороны Правительства, смогут претендовать на особые условия региональных мер поддержки", – подчеркнул Стецко.
