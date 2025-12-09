https://1prime.ru/20251209/putin--865365368.html

Путин рассказал, вокруг чего складывается российская политика

Путин рассказал, вокруг чего складывается российская политика

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Вся политика России складывается вокруг семьи и Родины, заявил президент РФ Владимир Путин. "В семье на ноги становится человек и физически, и морально. Все закладывается в семье. Поэтому и вся наша политика вокруг семьи и складывается. Что-то получается, что-то лучше, что-то не получается, но общая задача, общий вектор развития складывается вокруг семьи. И вокруг Родины, потому что Родина и есть наша большая, огромная, сплоченная семья", - сказал глава государства на церемонии вручения Героям России медалей "Золотая звезда".

