Путин назвал ключевую задачу СПЧ
Путин назвал ключевую задачу СПЧ
2025-12-09T17:15+0300
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал контроль за реализацией национальных проектов одной из ключевых задач Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Путин в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека отметил, что на сегодняшний день цели России, показатели их достижения содержатся в национальных проектах. "Общественный мониторинг и контроль реализации нацпроектов, в целом социально-экономической политики государства - одни из ключевых задач работы нашего Совета", - сказал глава государства в ходе Совета.
рф
