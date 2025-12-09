https://1prime.ru/20251209/putin--865370756.html

Путин назвал ключевую задачу СПЧ

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал контроль за реализацией национальных проектов одной из ключевых задач Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Путин в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека отметил, что на сегодняшний день цели России, показатели их достижения содержатся в национальных проектах. "Общественный мониторинг и контроль реализации нацпроектов, в целом социально-экономической политики государства - одни из ключевых задач работы нашего Совета", - сказал глава государства в ходе Совета.

