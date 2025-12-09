https://1prime.ru/20251209/putin--865372804.html

Путин поручил обеспечить поддержку детям погибших бойцов СВО

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить поддержку детям, которые родились после гибели их отцов-военнослужащих в зоне проведения СВО. | 09.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-09T17:49+0300

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить поддержку детям, которые родились после гибели их отцов-военнослужащих в зоне проведения СВО. "Касается, конечно, и обеспечения прав детей, которые родились после гибели их отца (в зоне проведения СВО - ред.). Разумеется, нужно все обеспечить, здесь и слов нет", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

