Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин во вторник вручит медали "Золотая Звезда" Героям России - 09.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251209/putin-865341881.html
Путин во вторник вручит медали "Золотая Звезда" Героям России
Путин во вторник вручит медали "Золотая Звезда" Героям России - 09.12.2025, ПРАЙМ
Путин во вторник вручит медали "Золотая Звезда" Героям России
Президент РФ Владимир Путин во вторник вручит Героям России медали "Золотая Звезда", сообщили в пресс-службе Кремля. | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T00:17+0300
2025-12-09T00:17+0300
россия
общество
рф
владимир путин
георгий победоносец
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865341881.jpg?1765228667
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин во вторник вручит Героям России медали "Золотая Звезда", сообщили в пресс-службе Кремля. Торжественное мероприятие пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца, оно приурочено ко Дню героев Отечества. На церемонию приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия – Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные тремя и более орденами Мужества. МУЖЕСТВЕННЫЕ ЛЮДИ И ПАТРИОТЫ Предыдущая церемония награждения Героев России состоялась 23 февраля - в День защитника Отечества. В ходе выступления глава государства тогда особо отметил героизм участников специальной военной операции, которые проявляют мужество, борются за правду и справедливость, за мир и будущее российского народа. Как отмечал Путин, служба, связанная с решением боевых задач, сопряжена с огромным риском и высочайшей ответственностью. Однако герои спецоперации проходят достойно через очень тяжелые испытания, проявляют себя как высочайшие профессионалы, мужественные люди и патриоты России. На плечи тех, кто сражается за Россию, выпала тяжелая, но почетная миссия - защитить Отечество, подчеркнул тогда Путин. Он отметил, что за ее защитников не стыдно перед отцами и предками. Президент РФ выразил уверенность, что российские герои сделают все, чтобы передать Россию будущим поколениям. ТРАДИЦИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ГЕРОЕВ День героев Отечества отмечают в России 9 декабря. Праздник был утвержден в феврале 2007 года поправками в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Эта дата связана с появлением высшей военной награды России - ордена Святого Георгия Победоносца. Он был учрежден в 1769 году, в период правления Екатерины II. Тогда этим орденом награждали офицеров и генералов, проявивших в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу. Позже был учрежден знак отличия ордена Святого Георгия, который с 1913 года назывался Георгиевский крест. Им награждали солдат и матросов за подвиги на поле брани. После Октябрьской революции 1917 года орден Святого Георгия и Георгиевский крест были упразднены. Высшей степенью отличия в СССР считалось звание Героя Советского Союза. Звание Герой Российской Федерации было установлено в марте 1992 года, тогда же был учрежден знак особого отличия к этому званию – медаль "Золотая Звезда". Звание присваивает президент страны за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига, в том числе посмертно. Также этим званием могут быть отмечены достижения в области спорта и трудовые заслуги, в частности, разработка и испытания техники.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, владимир путин, георгий победоносец
РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин, Георгий Победоносец
00:17 09.12.2025
 

Путин во вторник вручит медали "Золотая Звезда" Героям России

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин во вторник вручит Героям России медали "Золотая Звезда", сообщили в пресс-службе Кремля.
Торжественное мероприятие пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца, оно приурочено ко Дню героев Отечества.
На церемонию приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия – Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные тремя и более орденами Мужества.
МУЖЕСТВЕННЫЕ ЛЮДИ И ПАТРИОТЫ
Предыдущая церемония награждения Героев России состоялась 23 февраля - в День защитника Отечества. В ходе выступления глава государства тогда особо отметил героизм участников специальной военной операции, которые проявляют мужество, борются за правду и справедливость, за мир и будущее российского народа.
Как отмечал Путин, служба, связанная с решением боевых задач, сопряжена с огромным риском и высочайшей ответственностью. Однако герои спецоперации проходят достойно через очень тяжелые испытания, проявляют себя как высочайшие профессионалы, мужественные люди и патриоты России.
На плечи тех, кто сражается за Россию, выпала тяжелая, но почетная миссия - защитить Отечество, подчеркнул тогда Путин. Он отметил, что за ее защитников не стыдно перед отцами и предками. Президент РФ выразил уверенность, что российские герои сделают все, чтобы передать Россию будущим поколениям.
ТРАДИЦИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ГЕРОЕВ
День героев Отечества отмечают в России 9 декабря. Праздник был утвержден в феврале 2007 года поправками в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Эта дата связана с появлением высшей военной награды России - ордена Святого Георгия Победоносца. Он был учрежден в 1769 году, в период правления Екатерины II. Тогда этим орденом награждали офицеров и генералов, проявивших в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу.
Позже был учрежден знак отличия ордена Святого Георгия, который с 1913 года назывался Георгиевский крест. Им награждали солдат и матросов за подвиги на поле брани. После Октябрьской революции 1917 года орден Святого Георгия и Георгиевский крест были упразднены. Высшей степенью отличия в СССР считалось звание Героя Советского Союза.
Звание Герой Российской Федерации было установлено в марте 1992 года, тогда же был учрежден знак особого отличия к этому званию – медаль "Золотая Звезда". Звание присваивает президент страны за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига, в том числе посмертно. Также этим званием могут быть отмечены достижения в области спорта и трудовые заслуги, в частности, разработка и испытания техники.
 
РОССИЯОбществоРФВладимир ПутинГеоргий Победоносец
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала