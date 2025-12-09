Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил создать рабочую группу для сохранения объектов культурного наследия
2025-12-09T03:16+0300
2025-12-09T03:16+0300
общество
экономика
россия
владимир путин
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин распорядился создать рабочую группу для повышения эффективности мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Образовать межведомственную рабочую группу по повышению эффективности мероприятий по сохранению находящихся в неудовлетворительном состоянии объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации", - говорится в документе. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
общество , россия, владимир путин
Общество , Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
03:16 09.12.2025
 

Путин поручил создать рабочую группу для сохранения объектов культурного наследия

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин распорядился создать рабочую группу для повышения эффективности мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Образовать межведомственную рабочую группу по повышению эффективности мероприятий по сохранению находящихся в неудовлетворительном состоянии объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации", - говорится в документе.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
 
Экономика Общество РОССИЯ Владимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала