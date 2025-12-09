https://1prime.ru/20251209/putin-865343985.html

Путин поручил создать рабочую группу для сохранения объектов культурного наследия

общество

экономика

россия

владимир путин

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин распорядился создать рабочую группу для повышения эффективности мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Образовать межведомственную рабочую группу по повышению эффективности мероприятий по сохранению находящихся в неудовлетворительном состоянии объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации", - говорится в документе. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

