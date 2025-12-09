Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали об удивлении Запада от шага Путина - 09.12.2025
https://1prime.ru/20251209/putin-865351029.html
СМИ рассказали об удивлении Запада от шага Путина
СМИ рассказали об удивлении Запада от шага Путина - 09.12.2025
СМИ рассказали об удивлении Запада от шага Путина
Недавний визит президента России Владимира Путина в Индию произвел неожиданное впечатление на западные страны, которые долго пытались сделать его более... | 09.12.2025
2025-12-09T09:36+0300
2025-12-09T09:36+0300
индия
запад
крым
россия
нарендра моди
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865330705_398:455:3069:1957_1920x0_80_0_0_43d94630367605af2b0b5f12cc94dd02.jpg
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Недавний визит президента России Владимира Путина в Индию произвел неожиданное впечатление на западные страны, которые долго пытались сделать его более уступчивым, сообщает The Indian Express. "Его визит в Индию по приглашению премьер-министра Нарендры Моди потряс некоторые столицы западных стран. Запад много раз предпринимал безуспешные попытки укротить Путина. В 2014 году приостановили членство России в "Большой восьмерке", это случилось после того, как Путин присоединил Крым. Но тот не стал умолять Запад о пощаде, а объявил, что Россия прекращает членство в этом объединении. А в 2022 году он бросил военный вызов украинскому режиму, видя, как тот обращается с русскоязычным населением Донбасса. Путин также категорически возразил против действий Украины по вступлению в НАТО", — говорится в материале.Как отмечает автор материала, эта поездка запомнится благодаря сильному сигналу о завершении эры однополярного мира. "В мире уже подходят к концу дни гегемонистского порядка, формируется подлинная многополярность, основанная на принципах стратегической автономии и, что самое главное, в международных отношениях уже нет места двуличию и двойным стандартам", — сообщается в публикации.Посещение российского руководителя состоялось 4-5 декабря. В пятницу он провел переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди, а позже в тот же день отдельно встретился с президентом Драупади Мурму. Путин подчеркнул, что целью визита было не только обсуждение энергетических вопросов и подписание соглашений, но и укрепление многосторонних отношений с Нью-Дели в различных областях.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
индия
запад
крым
Новости
09:36 09.12.2025
 
СМИ рассказали об удивлении Запада от шага Путина

The Indian Express: приезд Путина в Индию по приглашению Моди поразил Запад

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед заседанием Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин перед заседанием Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Президент РФ Владимир Путин перед заседанием Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Недавний визит президента России Владимира Путина в Индию произвел неожиданное впечатление на западные страны, которые долго пытались сделать его более уступчивым, сообщает The Indian Express.
"Его визит в Индию по приглашению премьер-министра Нарендры Моди потряс некоторые столицы западных стран. Запад много раз предпринимал безуспешные попытки укротить Путина. В 2014 году приостановили членство России в "Большой восьмерке", это случилось после того, как Путин присоединил Крым. Но тот не стал умолять Запад о пощаде, а объявил, что Россия прекращает членство в этом объединении. А в 2022 году он бросил военный вызов украинскому режиму, видя, как тот обращается с русскоязычным населением Донбасса. Путин также категорически возразил против действий Украины по вступлению в НАТО", — говорится в материале.
Как отмечает автор материала, эта поездка запомнится благодаря сильному сигналу о завершении эры однополярного мира.
"В мире уже подходят к концу дни гегемонистского порядка, формируется подлинная многополярность, основанная на принципах стратегической автономии и, что самое главное, в международных отношениях уже нет места двуличию и двойным стандартам", — сообщается в публикации.
Посещение российского руководителя состоялось 4-5 декабря. В пятницу он провел переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди, а позже в тот же день отдельно встретился с президентом Драупади Мурму.
Путин подчеркнул, что целью визита было не только обсуждение энергетических вопросов и подписание соглашений, но и укрепление многосторонних отношений с Нью-Дели в различных областях.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ИНДИЯ ЗАПАД КРЫМ РОССИЯ Нарендра Моди Владимир Путин НАТО
 
 
