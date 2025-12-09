https://1prime.ru/20251209/putin-865351029.html

СМИ рассказали об удивлении Запада от шага Путина

СМИ рассказали об удивлении Запада от шага Путина - 09.12.2025, ПРАЙМ

СМИ рассказали об удивлении Запада от шага Путина

Недавний визит президента России Владимира Путина в Индию произвел неожиданное впечатление на западные страны, которые долго пытались сделать его более... | 09.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Недавний визит президента России Владимира Путина в Индию произвел неожиданное впечатление на западные страны, которые долго пытались сделать его более уступчивым, сообщает The Indian Express. "Его визит в Индию по приглашению премьер-министра Нарендры Моди потряс некоторые столицы западных стран. Запад много раз предпринимал безуспешные попытки укротить Путина. В 2014 году приостановили членство России в "Большой восьмерке", это случилось после того, как Путин присоединил Крым. Но тот не стал умолять Запад о пощаде, а объявил, что Россия прекращает членство в этом объединении. А в 2022 году он бросил военный вызов украинскому режиму, видя, как тот обращается с русскоязычным населением Донбасса. Путин также категорически возразил против действий Украины по вступлению в НАТО", — говорится в материале.Как отмечает автор материала, эта поездка запомнится благодаря сильному сигналу о завершении эры однополярного мира. "В мире уже подходят к концу дни гегемонистского порядка, формируется подлинная многополярность, основанная на принципах стратегической автономии и, что самое главное, в международных отношениях уже нет места двуличию и двойным стандартам", — сообщается в публикации.Посещение российского руководителя состоялось 4-5 декабря. В пятницу он провел переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди, а позже в тот же день отдельно встретился с президентом Драупади Мурму. Путин подчеркнул, что целью визита было не только обсуждение энергетических вопросов и подписание соглашений, но и укрепление многосторонних отношений с Нью-Дели в различных областях.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

