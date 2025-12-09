Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На прямую линию Путина поступило свыше 550 тысяч обращений - 09.12.2025
https://1prime.ru/20251209/putin-865353431.html
На прямую линию Путина поступило свыше 550 тысяч обращений
На прямую линию Путина поступило свыше 550 тысяч обращений - 09.12.2025, ПРАЙМ
На прямую линию Путина поступило свыше 550 тысяч обращений
Более 550 тысяч обращений граждан поступило на прямую линию президента России Владимира Путина, сообщается в эфире телеканала "Россия 24". | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T10:46+0300
2025-12-09T10:46+0300
общество
россия
владимир путин
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Более 550 тысяч обращений граждан поступило на прямую линию президента России Владимира Путина, сообщается в эфире телеканала "Россия 24". "Что касается обращений, как нам рассказали в колл-центре, сегодня (их число - ред.) уже перевалило за полмиллиона, если быть точнее, то 552 тысячи обращений уже зафиксировано", - сообщается в эфире телеканала. Как отметили в эфире, самым популярным способом задать вопрос президенту остается телефонный звонок по номеру 8-800-200-40-40. На втором месте - чат-бот платформы Max "Итоги года с Владимиром Путиным", нововведение этого года. На третьем месте по популярности стали соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Прямая линия Путина будет объединена с большой пресс-конференцией, которая состоится в полдень 19 декабря.
общество, россия, владимир путин, вконтакте
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин, ВКонтакте
© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Более 550 тысяч обращений граждан поступило на прямую линию президента России Владимира Путина, сообщается в эфире телеканала "Россия 24".
"Что касается обращений, как нам рассказали в колл-центре, сегодня (их число - ред.) уже перевалило за полмиллиона, если быть точнее, то 552 тысячи обращений уже зафиксировано", - сообщается в эфире телеканала.
Как отметили в эфире, самым популярным способом задать вопрос президенту остается телефонный звонок по номеру 8-800-200-40-40. На втором месте - чат-бот платформы Max "Итоги года с Владимиром Путиным", нововведение этого года. На третьем месте по популярности стали соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Прямая линия Путина будет объединена с большой пресс-конференцией, которая состоится в полдень 19 декабря.
