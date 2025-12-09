https://1prime.ru/20251209/putin-865353431.html

На прямую линию Путина поступило свыше 550 тысяч обращений

общество

россия

владимир путин

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Более 550 тысяч обращений граждан поступило на прямую линию президента России Владимира Путина, сообщается в эфире телеканала "Россия 24". "Что касается обращений, как нам рассказали в колл-центре, сегодня (их число - ред.) уже перевалило за полмиллиона, если быть точнее, то 552 тысячи обращений уже зафиксировано", - сообщается в эфире телеканала. Как отметили в эфире, самым популярным способом задать вопрос президенту остается телефонный звонок по номеру 8-800-200-40-40. На втором месте - чат-бот платформы Max "Итоги года с Владимиром Путиным", нововведение этого года. На третьем месте по популярности стали соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Прямая линия Путина будет объединена с большой пресс-конференцией, которая состоится в полдень 19 декабря.

