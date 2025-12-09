https://1prime.ru/20251209/putin-865370990.html
Путин рассказал о втором пакете мер по борьбе с телефонным мошенничеством
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Обсуждается второй пакет мер борьбы с телефонным мошенничеством, на подходе и третий, заявил президент России Владимир Путин. "Первый пакет мер по защите граждан в цифровой среде уже принят. Разработан и проходит обсуждение и согласование второй пакет, а в ближайших планах третий. В их основе в том числе ваши инициативы", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Так, с 1 августа россияне получили возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября они смогут отказаться от спам-звонков. Кроме того, на "Госуслугах" будет можно устанавливать самозапрет на оформление сим-карт.
