Льготы многодетным семьям должны носить адресный характер, заявил Путин

Льготы многодетным семьям должны носить адресный характер, заявил Путин - 09.12.2025, ПРАЙМ

Льготы многодетным семьям должны носить адресный характер, заявил Путин

Льготы многодетным семьям должны носить адресный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. | 09.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-09T18:42+0300

2025-12-09T18:42+0300

2025-12-09T18:42+0300

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Льготы многодетным семьям должны носить адресный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. "Законодатели, правительство исходят из того, что все эти льготы должны быть адресными", - сказал российский лидер в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Путин отметил, что среди россиян есть люди - например, сотрудники банковских учреждений, которые относятся к многодетным семьям - им не требуется финансовая поддержка со стороны государства. "Им эти льготы не нужны, понимаете, в чем дело? Они очень обеспеченные люди... Чтобы не было такого распыления, правительство всегда исходило из того. что такие вещи должны носить адресный характер", - добавил глава государства.

