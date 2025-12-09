Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-09T18:42+0300
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Льготы многодетным семьям должны носить адресный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. "Законодатели, правительство исходят из того, что все эти льготы должны быть адресными", - сказал российский лидер в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Путин отметил, что среди россиян есть люди - например, сотрудники банковских учреждений, которые относятся к многодетным семьям - им не требуется финансовая поддержка со стороны государства. "Им эти льготы не нужны, понимаете, в чем дело? Они очень обеспеченные люди... Чтобы не было такого распыления, правительство всегда исходило из того. что такие вещи должны носить адресный характер", - добавил глава государства.
18:42 09.12.2025
 
Льготы многодетным семьям должны носить адресный характер, заявил Путин

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Льготы многодетным семьям должны носить адресный характер, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Законодатели, правительство исходят из того, что все эти льготы должны быть адресными", - сказал российский лидер в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Путин отметил, что среди россиян есть люди - например, сотрудники банковских учреждений, которые относятся к многодетным семьям - им не требуется финансовая поддержка со стороны государства.
"Им эти льготы не нужны, понимаете, в чем дело? Они очень обеспеченные люди... Чтобы не было такого распыления, правительство всегда исходило из того. что такие вещи должны носить адресный характер", - добавил глава государства.
