https://1prime.ru/20251209/putin-865374788.html
Льготы многодетным семьям должны носить адресный характер, заявил Путин
Льготы многодетным семьям должны носить адресный характер, заявил Путин - 09.12.2025, ПРАЙМ
Льготы многодетным семьям должны носить адресный характер, заявил Путин
Льготы многодетным семьям должны носить адресный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T18:42+0300
2025-12-09T18:42+0300
2025-12-09T18:42+0300
экономика
россия
рф
владимир путин
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860344406_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e49618fb40694c04acb22f55e6f2de39.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Льготы многодетным семьям должны носить адресный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. "Законодатели, правительство исходят из того, что все эти льготы должны быть адресными", - сказал российский лидер в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Путин отметил, что среди россиян есть люди - например, сотрудники банковских учреждений, которые относятся к многодетным семьям - им не требуется финансовая поддержка со стороны государства. "Им эти льготы не нужны, понимаете, в чем дело? Они очень обеспеченные люди... Чтобы не было такого распыления, правительство всегда исходило из того. что такие вещи должны носить адресный характер", - добавил глава государства.
https://1prime.ru/20251202/grigorenko-865136844.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860344406_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bb74184e745fb021c1b3dbf9d67dfceb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, владимир путин, общество
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Общество
Льготы многодетным семьям должны носить адресный характер, заявил Путин
Путин заявил, что льготы многодетным семьям должны носить адресный характер
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Льготы многодетным семьям должны носить адресный характер, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Законодатели, правительство исходят из того, что все эти льготы должны быть адресными", - сказал российский лидер в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Путин
отметил, что среди россиян есть люди - например, сотрудники банковских учреждений, которые относятся к многодетным семьям - им не требуется финансовая поддержка со стороны государства.
"Им эти льготы не нужны, понимаете, в чем дело? Они очень обеспеченные люди... Чтобы не было такого распыления, правительство всегда исходило из того. что такие вещи должны носить адресный характер", - добавил глава государства.
Пенсионеры смогут получить электронное свидетельство на "Госуслугах"