Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Развитие технологий ИИ ускорилось, заявил премьер Госсовета КНР - 09.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251209/razvitie-865347081.html
Развитие технологий ИИ ускорилось, заявил премьер Госсовета КНР
Развитие технологий ИИ ускорилось, заявил премьер Госсовета КНР - 09.12.2025, ПРАЙМ
Развитие технологий ИИ ускорилось, заявил премьер Госсовета КНР
Развитие технологий и приложений искусственного интеллекта в этом году ускорилось, что привело к трансформации и модернизации традиционных отраслей, заявил во... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T07:12+0300
2025-12-09T07:12+0300
технологии
экономика
мировая экономика
китай
кнр
пекин
госсовет
всемирный банк
мвф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865347081.jpg?1765253542
ПЕКИН, 9 дек – ПРАЙМ. Развитие технологий и приложений искусственного интеллекта в этом году ускорилось, что привело к трансформации и модернизации традиционных отраслей, заявил во вторник премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с главами международных экономических организаций. "С появлением в начале этого года высокопроизводительных больших моделей с открытым исходным кодом, таких как DeepSeek, развитие технологий и приложений искусственного интеллекта ускорилось, что привело к трансформации и модернизации традиционных отраслей и к дальнейшему росту новых отраслей, таких как производство роботов с искусственным интеллектом и умных носимых устройств", - заявил Ли Цян. Он подчеркнул, что глобальные инвестиции в технологическую отрасль растут вопреки тенденции к общему снижению инвестиций, причём особенно высокие показатели демонстрирует Китай. Ли Цян добавил, что растет готовность всех сторон содействовать совместным инновациям. При этом, отметил он, ни одна проблема не может быть решена в одиночку, будь то вызовы для свободной торговли или же совместные инновации, все требует открытости, объединения усилий и приверженности открытому сотрудничеству. Ежегодная встреча премьера Госсовета КНР с руководителями 10 международных экономических организаций в формате "1+10" проходит во вторник в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине, в ней принимают участие главы Нового банка развития БРИКС, Всемирного Банка, МВФ, ВТО, Конференции ООН по торговле и развитию, Международной организации труда, Банка международных расчетов, Совета по финансовой стабильности, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Организации экономического сотрудничества и развития.
китай
кнр
пекин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, мировая экономика, китай, кнр, пекин, госсовет, всемирный банк, мвф
Технологии, Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Пекин, Госсовет, Всемирный банк, МВФ
07:12 09.12.2025
 
Развитие технологий ИИ ускорилось, заявил премьер Госсовета КНР

Премьер Госсовета Китая Ли Цян: развитие технологий ИИ ускорилось

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 9 дек – ПРАЙМ. Развитие технологий и приложений искусственного интеллекта в этом году ускорилось, что привело к трансформации и модернизации традиционных отраслей, заявил во вторник премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с главами международных экономических организаций.
"С появлением в начале этого года высокопроизводительных больших моделей с открытым исходным кодом, таких как DeepSeek, развитие технологий и приложений искусственного интеллекта ускорилось, что привело к трансформации и модернизации традиционных отраслей и к дальнейшему росту новых отраслей, таких как производство роботов с искусственным интеллектом и умных носимых устройств", - заявил Ли Цян.
Он подчеркнул, что глобальные инвестиции в технологическую отрасль растут вопреки тенденции к общему снижению инвестиций, причём особенно высокие показатели демонстрирует Китай.
Ли Цян добавил, что растет готовность всех сторон содействовать совместным инновациям. При этом, отметил он, ни одна проблема не может быть решена в одиночку, будь то вызовы для свободной торговли или же совместные инновации, все требует открытости, объединения усилий и приверженности открытому сотрудничеству.
Ежегодная встреча премьера Госсовета КНР с руководителями 10 международных экономических организаций в формате "1+10" проходит во вторник в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине, в ней принимают участие главы Нового банка развития БРИКС, Всемирного Банка, МВФ, ВТО, Конференции ООН по торговле и развитию, Международной организации труда, Банка международных расчетов, Совета по финансовой стабильности, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Организации экономического сотрудничества и развития.
 
ЭкономикаТехнологииМировая экономикаКИТАЙКНРПекинГоссоветВсемирный банкМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала