https://1prime.ru/20251209/razvitie-865347081.html

Развитие технологий ИИ ускорилось, заявил премьер Госсовета КНР

Развитие технологий ИИ ускорилось, заявил премьер Госсовета КНР - 09.12.2025, ПРАЙМ

Развитие технологий ИИ ускорилось, заявил премьер Госсовета КНР

Развитие технологий и приложений искусственного интеллекта в этом году ускорилось, что привело к трансформации и модернизации традиционных отраслей, заявил во... | 09.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-09T07:12+0300

2025-12-09T07:12+0300

2025-12-09T07:12+0300

технологии

экономика

мировая экономика

китай

кнр

пекин

госсовет

всемирный банк

мвф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865347081.jpg?1765253542

ПЕКИН, 9 дек – ПРАЙМ. Развитие технологий и приложений искусственного интеллекта в этом году ускорилось, что привело к трансформации и модернизации традиционных отраслей, заявил во вторник премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с главами международных экономических организаций. "С появлением в начале этого года высокопроизводительных больших моделей с открытым исходным кодом, таких как DeepSeek, развитие технологий и приложений искусственного интеллекта ускорилось, что привело к трансформации и модернизации традиционных отраслей и к дальнейшему росту новых отраслей, таких как производство роботов с искусственным интеллектом и умных носимых устройств", - заявил Ли Цян. Он подчеркнул, что глобальные инвестиции в технологическую отрасль растут вопреки тенденции к общему снижению инвестиций, причём особенно высокие показатели демонстрирует Китай. Ли Цян добавил, что растет готовность всех сторон содействовать совместным инновациям. При этом, отметил он, ни одна проблема не может быть решена в одиночку, будь то вызовы для свободной торговли или же совместные инновации, все требует открытости, объединения усилий и приверженности открытому сотрудничеству. Ежегодная встреча премьера Госсовета КНР с руководителями 10 международных экономических организаций в формате "1+10" проходит во вторник в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине, в ней принимают участие главы Нового банка развития БРИКС, Всемирного Банка, МВФ, ВТО, Конференции ООН по торговле и развитию, Международной организации труда, Банка международных расчетов, Совета по финансовой стабильности, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Организации экономического сотрудничества и развития.

китай

кнр

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, китай, кнр, пекин, госсовет, всемирный банк, мвф