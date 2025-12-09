https://1prime.ru/20251209/rf-865343396.html
Уровень потребления алкоголя и табака в РФ снизился с 2019 по 2024 год
Уровень потребления алкоголя и табака в РФ снизился с 2019 по 2024 год - 09.12.2025, ПРАЙМ
Уровень потребления алкоголя и табака в РФ снизился с 2019 по 2024 год
Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения в РФ до 2030 года, в которой говорится, что уровень потребления алкоголя и табака в... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T02:51+0300
2025-12-09T02:51+0300
2025-12-09T02:54+0300
здоровье
общество
экономика
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865343396.jpg?1765238063
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения в РФ до 2030 года, в которой говорится, что уровень потребления алкоголя и табака в РФ снизился с 2019 по 2024 год, но уровень потребления крепких напитков остается высоким. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Уровень потребления алкоголя снизился с 9,06 литра этанола на человека в 2019 году до 8,36 литра в 2024 году, табака - с 24,3 процента курящих среди граждан в возрасте 15 лет и старше в 2019 году до 18,6 процента в 2024 году. Вместе с тем уровень потребления крепких алкогольных напитков остается высоким - пять литров этанола на человека", - говорится в документе.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, общество , рф, владимир путин
Здоровье, Общество , Экономика, РФ, Владимир Путин
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения в РФ до 2030 года, в которой говорится, что уровень потребления алкоголя и табака в РФ снизился с 2019 по 2024 год, но уровень потребления крепких напитков остается высоким.
Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Уровень потребления алкоголя снизился с 9,06 литра этанола на человека в 2019 году до 8,36 литра в 2024 году, табака - с 24,3 процента курящих среди граждан в возрасте 15 лет и старше в 2019 году до 18,6 процента в 2024 году. Вместе с тем уровень потребления крепких алкогольных напитков остается высоким - пять литров этанола на человека", - говорится в документе.