Уровень потребления алкоголя и табака в РФ снизился с 2019 по 2024 год

Уровень потребления алкоголя и табака в РФ снизился с 2019 по 2024 год - 09.12.2025, ПРАЙМ

Уровень потребления алкоголя и табака в РФ снизился с 2019 по 2024 год

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения в РФ до 2030 года, в которой говорится, что уровень потребления алкоголя и табака в... | 09.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-09

2025-12-09T02:51+0300

2025-12-09T02:54+0300

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения в РФ до 2030 года, в которой говорится, что уровень потребления алкоголя и табака в РФ снизился с 2019 по 2024 год, но уровень потребления крепких напитков остается высоким. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Уровень потребления алкоголя снизился с 9,06 литра этанола на человека в 2019 году до 8,36 литра в 2024 году, табака - с 24,3 процента курящих среди граждан в возрасте 15 лет и старше в 2019 году до 18,6 процента в 2024 году. Вместе с тем уровень потребления крепких алкогольных напитков остается высоким - пять литров этанола на человека", - говорится в документе.

