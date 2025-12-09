Более 1,7 миллиона медзаключений направлено в Росгвардию в 2024 году

https://1prime.ru/20251209/rosgvardija-865344712.html
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Более 1,7 миллиона медицинских заключений о прохождении освидетельствования на получение права ношения оружия направлено в 2024 году в Росгвардию, говорится в Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2030 года, которую утвердил президент России Владимир Путин.
Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Обеспечена передача исключительно в электронной форме направлений на медико-социальную экспертизу в бюро медико-социальной экспертизы (B 2024 году более 2,4 миллиона направлений), a также сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия в Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации (в 2024 году направлено более 1,746 миллиона медицинских заключений)", - говорится в документе.
