Роснедра выставят на торги пять участков лития в Иркутской области
2025-12-09T07:30+0300
2025-12-09T07:53+0300
экономика
россия
промышленность
иркутская область
роснедра
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Роснедра выставят на торги пять участков недр в Иркутской области с запасами промышленных вод, содержащих литий, во втором квартале 2026 года, следует из приказа ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости. Согласно документу, в список перспективных участков недр, которые будут выставлены на продажу, входят: "Западно-Топорокский", "Топорокский", "Южно-Топорокский", "Карахунский-3" и "Карахунский-4". Каждый из них расположен на землях лесного фонда в Иркутской области. Роснедра предоставят инвесторам совмещенную лицензию, при которой возможно геологическое изучение и разведка недр с последующей добычей. В границах каждого участка расположены два водоносных комплекса с запасами промышленных вод по категории Р2: в нижнекембрийском содержание лития составляет 200 миллиграммов на литр, в вендском – 80 миллиграммов на литр. Участок "Западно-Топорокский" имеет запасы рассолов в объеме 12,6 тысячи кубометров в сутки, "Топорокский" - 12,3 тысячи кубометров в сутки, "Южно-Топорокский" - 10,6 тысячи кубометров в сутки. Участок недр "Карахунский-3" вмещает в себя запас подземных вод в количестве 11,7 тысячи кубометров, а на участке "Карахунский-4" учтено 10,6 тысячи кубометров подземных вод в сутки.
россия, промышленность, иркутская область, роснедра
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, Иркутская область, Роснедра
07:30 09.12.2025 (обновлено: 07:53 09.12.2025)
 
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Роснедра выставят на торги пять участков недр в Иркутской области с запасами промышленных вод, содержащих литий, во втором квартале 2026 года, следует из приказа ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, в список перспективных участков недр, которые будут выставлены на продажу, входят: "Западно-Топорокский", "Топорокский", "Южно-Топорокский", "Карахунский-3" и "Карахунский-4". Каждый из них расположен на землях лесного фонда в Иркутской области.
Роснедра предоставят инвесторам совмещенную лицензию, при которой возможно геологическое изучение и разведка недр с последующей добычей. В границах каждого участка расположены два водоносных комплекса с запасами промышленных вод по категории Р2: в нижнекембрийском содержание лития составляет 200 миллиграммов на литр, в вендском – 80 миллиграммов на литр.
Участок "Западно-Топорокский" имеет запасы рассолов в объеме 12,6 тысячи кубометров в сутки, "Топорокский" - 12,3 тысячи кубометров в сутки, "Южно-Топорокский" - 10,6 тысячи кубометров в сутки. Участок недр "Карахунский-3" вмещает в себя запас подземных вод в количестве 11,7 тысячи кубометров, а на участке "Карахунский-4" учтено 10,6 тысячи кубометров подземных вод в сутки.
 
Заголовок открываемого материала