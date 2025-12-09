https://1prime.ru/20251209/rosnedra-865347678.html

Роснедра выставят на торги пять участков лития в Иркутской области

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Роснедра выставят на торги пять участков недр в Иркутской области с запасами промышленных вод, содержащих литий, во втором квартале 2026 года, следует из приказа ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости. Согласно документу, в список перспективных участков недр, которые будут выставлены на продажу, входят: "Западно-Топорокский", "Топорокский", "Южно-Топорокский", "Карахунский-3" и "Карахунский-4". Каждый из них расположен на землях лесного фонда в Иркутской области. Роснедра предоставят инвесторам совмещенную лицензию, при которой возможно геологическое изучение и разведка недр с последующей добычей. В границах каждого участка расположены два водоносных комплекса с запасами промышленных вод по категории Р2: в нижнекембрийском содержание лития составляет 200 миллиграммов на литр, в вендском – 80 миллиграммов на литр. Участок "Западно-Топорокский" имеет запасы рассолов в объеме 12,6 тысячи кубометров в сутки, "Топорокский" - 12,3 тысячи кубометров в сутки, "Южно-Топорокский" - 10,6 тысячи кубометров в сутки. Участок недр "Карахунский-3" вмещает в себя запас подземных вод в количестве 11,7 тысячи кубометров, а на участке "Карахунский-4" учтено 10,6 тысячи кубометров подземных вод в сутки.

