Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России зарегистрировали товарные знаки Call of Duty и Fallout - 09.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251209/rossija-865343215.html
В России зарегистрировали товарные знаки Call of Duty и Fallout
В России зарегистрировали товарные знаки Call of Duty и Fallout - 09.12.2025, ПРАЙМ
В России зарегистрировали товарные знаки Call of Duty и Fallout
Ряд американских производителей компьютерных игр смогли зарегистрировать в России товарные знаки, среди них Call of Duty, Fallout, Dishonored и Deathloop,... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T02:12+0300
2025-12-09T02:12+0300
бизнес
технологии
россия
сша
европа
австралия
роспатент
activision blizzard
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865343215.jpg?1765235556
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Ряд американских производителей компьютерных игр смогли зарегистрировать в России товарные знаки, среди них Call of Duty, Fallout, Dishonored и Deathloop, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, американские компании "Активижн Паблишинг, Инк." и "ЗениМакс Медиа Инк" подали заявки на регистрацию товарных знаков в виде эмблем указанных игр в октябре 2025 года, в декабре Роспатент принял решение зарегистрировать их. Под этими товарными знаками будут продаваться игры, загружаемые на компьютер. Кроме того, компании смогут предоставить возможность играть онлайн. Разработчик игр Activision Blizzard принадлежат такие популярные видеоигровые франшизы, как World of Warcraft, Overwatch, StarCraft, Diablo, а также Call of Duty и многие другие. В марте 2022 года компания приостановила продажу своих игр в России. ZeniMax Media занимается созданием видеоигр для консолей, ПК и мобильных устройств. Основана в 1999 году. Офисы компании располагаются в США, Европе, Австралии и Азии.
сша
европа
австралия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, россия, сша, европа, австралия, роспатент, activision blizzard
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, США, ЕВРОПА, АВСТРАЛИЯ, Роспатент, Activision Blizzard
02:12 09.12.2025
 
В России зарегистрировали товарные знаки Call of Duty и Fallout

Роспатент зарегистрировал в России товарные знаки Call of Duty, Fallout и Dishonored

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Ряд американских производителей компьютерных игр смогли зарегистрировать в России товарные знаки, среди них Call of Duty, Fallout, Dishonored и Deathloop, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, американские компании "Активижн Паблишинг, Инк." и "ЗениМакс Медиа Инк" подали заявки на регистрацию товарных знаков в виде эмблем указанных игр в октябре 2025 года, в декабре Роспатент принял решение зарегистрировать их.
Под этими товарными знаками будут продаваться игры, загружаемые на компьютер. Кроме того, компании смогут предоставить возможность играть онлайн.
Разработчик игр Activision Blizzard принадлежат такие популярные видеоигровые франшизы, как World of Warcraft, Overwatch, StarCraft, Diablo, а также Call of Duty и многие другие. В марте 2022 года компания приостановила продажу своих игр в России.
ZeniMax Media занимается созданием видеоигр для консолей, ПК и мобильных устройств. Основана в 1999 году. Офисы компании располагаются в США, Европе, Австралии и Азии.
 
БизнесТехнологииРОССИЯСШАЕВРОПААВСТРАЛИЯРоспатентActivision Blizzard
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала