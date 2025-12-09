https://1prime.ru/20251209/rossija-865343215.html

В России зарегистрировали товарные знаки Call of Duty и Fallout

В России зарегистрировали товарные знаки Call of Duty и Fallout - 09.12.2025, ПРАЙМ

В России зарегистрировали товарные знаки Call of Duty и Fallout

Ряд американских производителей компьютерных игр смогли зарегистрировать в России товарные знаки, среди них Call of Duty, Fallout, Dishonored и Deathloop,... | 09.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-09T02:12+0300

2025-12-09T02:12+0300

2025-12-09T02:12+0300

бизнес

технологии

россия

сша

европа

австралия

роспатент

activision blizzard

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865343215.jpg?1765235556

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Ряд американских производителей компьютерных игр смогли зарегистрировать в России товарные знаки, среди них Call of Duty, Fallout, Dishonored и Deathloop, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, американские компании "Активижн Паблишинг, Инк." и "ЗениМакс Медиа Инк" подали заявки на регистрацию товарных знаков в виде эмблем указанных игр в октябре 2025 года, в декабре Роспатент принял решение зарегистрировать их. Под этими товарными знаками будут продаваться игры, загружаемые на компьютер. Кроме того, компании смогут предоставить возможность играть онлайн. Разработчик игр Activision Blizzard принадлежат такие популярные видеоигровые франшизы, как World of Warcraft, Overwatch, StarCraft, Diablo, а также Call of Duty и многие другие. В марте 2022 года компания приостановила продажу своих игр в России. ZeniMax Media занимается созданием видеоигр для консолей, ПК и мобильных устройств. Основана в 1999 году. Офисы компании располагаются в США, Европе, Австралии и Азии.

сша

европа

австралия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, россия, сша, европа, австралия, роспатент, activision blizzard