В России с 2019 года снизилась численность инвалидов - 09.12.2025, ПРАЙМ
В России с 2019 года снизилась численность инвалидов
2025-12-09T03:00+0300
2025-12-09T03:00+0300
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Общая численность инвалидов в РФ с 2019 года снизилась на 6,6% - до 75,5 на 1 тысячу населения в 2024 году, говорится в Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2030 года, которую утвердил президент России Владимир Путин. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "С учетом реализации положений Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 254 "О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года", можно отметить следующие данные, характеризующие сферу здравоохранения в Российской Федерации... общая численность инвалидов снизилась на 6,6 процента - с 80,8 человека на 1 тысячу населения в 2019 году до 75,5 человека на 1 тысячу населения в 2024 году", - говорится в документе.
03:00 09.12.2025
 

В России с 2019 года снизилась численность инвалидов

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Общая численность инвалидов в РФ с 2019 года снизилась на 6,6% - до 75,5 на 1 тысячу населения в 2024 году, говорится в Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2030 года, которую утвердил президент России Владимир Путин.
Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"С учетом реализации положений Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 254 "О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года", можно отметить следующие данные, характеризующие сферу здравоохранения в Российской Федерации... общая численность инвалидов снизилась на 6,6 процента - с 80,8 человека на 1 тысячу населения в 2019 году до 75,5 человека на 1 тысячу населения в 2024 году", - говорится в документе.
 
