https://1prime.ru/20251209/rossija-865343630.html

В России с 2019 года снизилась численность инвалидов

В России с 2019 года снизилась численность инвалидов - 09.12.2025, ПРАЙМ

В России с 2019 года снизилась численность инвалидов

Общая численность инвалидов в РФ с 2019 года снизилась на 6,6% - до 75,5 на 1 тысячу населения в 2024 году, говорится в Стратегии развития здравоохранения в РФ... | 09.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-09T03:00+0300

2025-12-09T03:00+0300

2025-12-09T03:00+0300

общество

экономика

россия

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865343630.jpg?1765238455

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Общая численность инвалидов в РФ с 2019 года снизилась на 6,6% - до 75,5 на 1 тысячу населения в 2024 году, говорится в Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2030 года, которую утвердил президент России Владимир Путин. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "С учетом реализации положений Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 254 "О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года", можно отметить следующие данные, характеризующие сферу здравоохранения в Российской Федерации... общая численность инвалидов снизилась на 6,6 процента - с 80,8 человека на 1 тысячу населения в 2019 году до 75,5 человека на 1 тысячу населения в 2024 году", - говорится в документе.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, владимир путин