https://1prime.ru/20251209/rossija-865343694.html
В России создали и отремонтировали более 10 тысяч объектов здравоохранения
В России создали и отремонтировали более 10 тысяч объектов здравоохранения - 09.12.2025, ПРАЙМ
В России создали и отремонтировали более 10 тысяч объектов здравоохранения
Более 10 тысяч объектов здравоохранения создали и отремонтировали в РФ в 2019-2024 годах, число реабилитационных коек выросло почти на 10 тысяч, говорится в... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T03:00+0300
2025-12-09T03:00+0300
2025-12-09T03:00+0300
здоровье
бизнес
общество
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865343694.jpg?1765238458
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Более 10 тысяч объектов здравоохранения создали и отремонтировали в РФ в 2019-2024 годах, число реабилитационных коек выросло почти на 10 тысяч, говорится в утвержденной президентом России Владимиром Путиным Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2030 года.
Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"В целях повышения доступности для граждан медицинской инфраструктуры с 2019 года создано, реконструировано и отремонтировано свыше 10 тысяч объектов здравоохранения, оснащены оборудованием 653 региональных сосудистых центра и первичных сосудистых отделения, построено 18 онкологических диспансеров, создано 569 центров амбулаторной онкологической помощи, модернизирована материально-техническая база детских поликлиник (поликлинических отделений), построена (реконструирована) 21 детская больница (корпус)", - говорится в документе.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, бизнес, общество , рф, владимир путин
Здоровье, Бизнес, Общество , РФ, Владимир Путин
В России создали и отремонтировали более 10 тысяч объектов здравоохранения
В России создали и отремонтировали более десяти тысяч объектов здравоохранения
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Более 10 тысяч объектов здравоохранения создали и отремонтировали в РФ в 2019-2024 годах, число реабилитационных коек выросло почти на 10 тысяч, говорится в утвержденной президентом России Владимиром Путиным Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2030 года.
Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"В целях повышения доступности для граждан медицинской инфраструктуры с 2019 года создано, реконструировано и отремонтировано свыше 10 тысяч объектов здравоохранения, оснащены оборудованием 653 региональных сосудистых центра и первичных сосудистых отделения, построено 18 онкологических диспансеров, создано 569 центров амбулаторной онкологической помощи, модернизирована материально-техническая база детских поликлиник (поликлинических отделений), построена (реконструирована) 21 детская больница (корпус)", - говорится в документе.