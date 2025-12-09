https://1prime.ru/20251209/rossija-865343694.html

В России создали и отремонтировали более 10 тысяч объектов здравоохранения

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Более 10 тысяч объектов здравоохранения создали и отремонтировали в РФ в 2019-2024 годах, число реабилитационных коек выросло почти на 10 тысяч, говорится в утвержденной президентом России Владимиром Путиным Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2030 года. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "В целях повышения доступности для граждан медицинской инфраструктуры с 2019 года создано, реконструировано и отремонтировано свыше 10 тысяч объектов здравоохранения, оснащены оборудованием 653 региональных сосудистых центра и первичных сосудистых отделения, построено 18 онкологических диспансеров, создано 569 центров амбулаторной онкологической помощи, модернизирована материально-техническая база детских поликлиник (поликлинических отделений), построена (реконструирована) 21 детская больница (корпус)", - говорится в документе.

