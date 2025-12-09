В России выросло число людей, страдающих ожирением

https://1prime.ru/20251209/rossija-865344346.html

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Число граждан от 19 лет, страдающих ожирением, в России выросло до 25,5% к 2024 году, говорится в Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2030 года, которую утвердил президент России Владимир Путин. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Увеличилось потребление гражданами белков при снижении потребления углеводов, в то же время из-за сохраняющейся привычки к нерациональному питанию и недостаточной физической активности к 2024 году выросло до 25,5 процента число граждан в возрасте 19 лет и старше, страдающих ожирением", - говорится в документе.

