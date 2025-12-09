Донорами крови в России ежегодно становятся более миллиона человек

https://1prime.ru/20251209/rossija-865344843.html
2025-12-09T03:43+0300
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Донорами крови в России ежегодно становятся более 1 миллиона человек, 99% из них делают это безвозмездно, указано в стратегии развития здравоохранения в РФ.
Президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения в России на период до 2030 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Донорами крови и ее компонентов, в том числе плазмы крови, ежегодно становятся более 1 миллиона человек, причем 99 процентов из них безвозмездно, объем заготовленной крови с 2019 по 2024 год увеличился на 6,4 процента", - говорится в документе.
