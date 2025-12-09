https://1prime.ru/20251209/rossija-865344979.html

В России введут цифровую платформу по управлению здоровьем человека

2025-12-09T03:52+0300

технологии

экономика

россия

рф

владимир путин

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Стратегия развития здравоохранения в РФ до 2030 года предполагает внедрение цифровой платформы по управлению здоровьем человека, использующей при этом сервисы с искусственным интеллектом. Стратегию развития здравоохранения в РФ до 2030 года утвердил президент России Владимир Путин. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Решение основных задач развития здравоохранения в Российской Федерации должно осуществляться по следующим приоритетным направлениям… внедрение единой цифровой платформы по управлению здоровьем человека (основанной в том числе на цифровом профиле), обеспечивающей переход на электронный документооборот и использующей сервисы с применением технологий искусственного интеллекта", - говорится в документе.

рф

2025

