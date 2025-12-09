https://1prime.ru/20251209/rossija-865344979.html
В России введут цифровую платформу по управлению здоровьем человека
В России введут цифровую платформу по управлению здоровьем человека - 09.12.2025, ПРАЙМ
В России введут цифровую платформу по управлению здоровьем человека
Стратегия развития здравоохранения в РФ до 2030 года предполагает внедрение цифровой платформы по управлению здоровьем человека, использующей при этом сервисы с | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T03:52+0300
2025-12-09T03:52+0300
2025-12-09T03:52+0300
технологии
экономика
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865344979.jpg?1765241567
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Стратегия развития здравоохранения в РФ до 2030 года предполагает внедрение цифровой платформы по управлению здоровьем человека, использующей при этом сервисы с искусственным интеллектом.
Стратегию развития здравоохранения в РФ до 2030 года утвердил президент России Владимир Путин. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Решение основных задач развития здравоохранения в Российской Федерации должно осуществляться по следующим приоритетным направлениям… внедрение единой цифровой платформы по управлению здоровьем человека (основанной в том числе на цифровом профиле), обеспечивающей переход на электронный документооборот и использующей сервисы с применением технологий искусственного интеллекта", - говорится в документе.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, рф, владимир путин
Технологии, Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Стратегия развития здравоохранения в РФ до 2030 года предполагает внедрение цифровой платформы по управлению здоровьем человека, использующей при этом сервисы с искусственным интеллектом.
Стратегию развития здравоохранения в РФ до 2030 года утвердил президент России Владимир Путин. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Решение основных задач развития здравоохранения в Российской Федерации должно осуществляться по следующим приоритетным направлениям… внедрение единой цифровой платформы по управлению здоровьем человека (основанной в том числе на цифровом профиле), обеспечивающей переход на электронный документооборот и использующей сервисы с применением технологий искусственного интеллекта", - говорится в документе.