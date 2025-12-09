https://1prime.ru/20251209/rossija-865345048.html

Паллиативной медицинской помощью в России охвачены все нуждающиеся

2025-12-09T04:01+0300

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Паллиативной медицинской помощью в России охвачены все нуждающиеся в ней пациенты, говорится в Стратегии развития здравоохранения. Президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения в РФ на период до 2030 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "В целях оказания паллиативной медицинской помощи организована работа 1309 кабинетов паллиативной медицинской помощи, развернуто 775 отделений паллиативной медицинской помощи взрослым, 33 хосписа для взрослых, 588 отделений и семь домов сестринского ухода, шесть дневных стационаров паллиативной медицинской помощи взрослым и 20 респираторных центров, организована работа 664 отделений выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым, число выездных патронажных бригад для взрослых составило 1 тысячу единиц, таким видом медицинской помощи охвачены все нуждающиеся граждане", - указано в документе.

