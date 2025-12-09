https://1prime.ru/20251209/rossija-865345210.html

В России с начала года появилось более тысячи лотерейных миллионеров

В России с начала года появилось более тысячи лотерейных миллионеров - 09.12.2025, ПРАЙМ

В России с начала года появилось более тысячи лотерейных миллионеров

Более тысячи лотерейных миллионеров появилось в России с начала этого года, при этом крупнейшие выигрыши в 1 миллиард рублей и в 307 миллионов достались жителям | 09.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-09T04:16+0300

2025-12-09T04:16+0300

2025-12-09T04:16+0300

бизнес

россия

тамбовская область

рф

московская область

столото

спортлото

минфин рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865345210.jpg?1765243019

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Более тысячи лотерейных миллионеров появилось в России с начала этого года, при этом крупнейшие выигрыши в 1 миллиард рублей и в 307 миллионов достались жителям Сахалинской и Тамбовской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото". "За этот период (январь-ноябрь 2025 года - ред.) в России благодаря "Столото" появилось 1 108 новых лотерейных миллионеров. Это на 7,9% больше, чем годом ранее, когда за тот же период появилось 1 027 лотерейных миллионеров. В среднем за прошедшие месяцы 2025 года появлялось около 100 новых миллионеров в месяц или около трех миллионеров в день", - рассказали в компании. Там также напомнили о рекордном выигрыше в рамках розыгрыша "Новогодний миллиард": 1 января 2025 года 1 000 000 200 рублей жителю Сахалинской области принес 1 604-й тираж. При этом восьмой розыгрыш "Новогоднего миллиарда" стал рекордным по общей сумме выигрышей в одном тираже среди российских гослотерей: среди участников было разыграно 3 652 173 987 рублей, выигрышными стали 11 920 044 билета. На втором месте по величине выигрыша стал суперприз в 307 010 350 рублей. Его разыграли в 10 854-м тираже лотереи "Спортлото "4 из 20", а обладателем стал житель Тамбовской области. Этот выигрыш стал шестым по величине среди крупнейших суперпризов, разыгранных в этой лотерее с 2014 года. На третьем месте по величине расположился суперприз в лотерее "Охота" - в январе житель Московской области выиграл 285 280 449 рублей, а на четвертом - февральский выигрыш жителя Сахалинской области в "Забаве от Русского лото" в 144 140 520 рублей. "В августе был разыгран рекордный для российских моментальных лотерей приз в 120 000 000 рублей", - добавили в компании. С 2014 года все лотереи в России - государственные, их организаторами являются Минфин РФ и Минспорт РФ, а проводятся они под надзором ФНС России.

тамбовская область

рф

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, тамбовская область, рф, московская область, столото, спортлото, минфин рф