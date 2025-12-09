В России могут сократиться розничные продажи мебели

https://1prime.ru/20251209/rossija-865345542.html

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Розничные продажи мебели в России по итогам 2025 года могут сократиться в количественном выражении на 10% по сравнению с показателем за 2024 год, сообщил РИА Недвижимость президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР) Александр Шестаков. "Прежде всего, на рынке негативно отразилась отмена ряда программ льготной ипотеки и спад в строительстве. Оказала влияние и экономическая обстановка в целом. Мебель не относится к товарам первой необходимости, поэтому покупатели предпочитают нести деньги, например, на депозиты, а не тратить их на обновление интерьера. То есть люди просто-напросто откладывают покупку до лучших времён", - объяснил он. Но речь идет именно о продажах мебели физическим лицам, обратил внимание Шестаков. Сегмент B2B, по его словам, чувствует себя гораздо лучше в связи с ростом объемов коммерческого строительства. Покупатели мебели в России в 2025 году, по наблюдениям директора по продажам категории "Хранение" компании "Лемана Про" Валентина Лобзенко, предпочитают приобретать базовые предметы на маркетплейсах, а в магазины и салоны идут за индивидуальными решениями, в том числе, за модульной мебелью и изделиями на заказ. "Ну и, конечно, я бы выделил такой очевидный тренд, который фиксируют и коллеги - изменение восприятия клиентами российского продукта в положительном ключе. Даже те, кто сегодня все еще имеют возможность заказывать мебель из-за границы, все чаще отдают предпочтение российским изделиям", - добавил гендиректор интерьерной Mr.Doors Сергей Шихов. По его словам, люди предпочитают отечественные изделия импортным в том числе из-за долгого процесса доставки из-за границы и существенных переплат за иностранную мебель. При этом цены на мебель, по данным АМДПР, растут ниже общей инфляции - на 5,4% за год. В результате, по предварительным данным в 2025 году общее производство вырастет и в натуральном, и в денежном выражении.

