Бастрыкин обратился с предупреждением к чиновникам - 09.12.2025
Бастрыкин обратился с предупреждением к чиновникам
2025-12-09T07:05+0300
2025-12-09T07:05+0300
общество
россия
александр бастрыкин
МОСКВА, 9 декабря — ПРАЙМ. Александр Бастрыкин, возглавляющий Следственный комитет России, в своей статье для РБК подчеркнул, что любые усилия чиновников спрятать незаконно полученные средства не имеют смысла. "Мы объясняем, что попытки спрятать наворованное бессмысленны, законом предусмотрены механизмы возврата этих средств", — написал он. Как отметил Бастрыкин, Следственный комитет активно занимается разъяснительной работой. Представители ведомства в этом году вдвое увеличили количество выездов в трудовые коллективы по сравнению с прошлым годом, чтобы наглядно демонстрировать чиновникам последствия их коррупционной деятельности. Кроме того, Бастрыкин сообщил, что в результате уголовных расследований коррупционеры добровольно вернули имущество и ценности на сумму в 4,7 миллиарда рублей.
общество , россия, александр бастрыкин
Общество , РОССИЯ, Александр Бастрыкин
07:05 09.12.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина | Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Александр Бастрыкин . Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Штукина
МОСКВА, 9 декабря — ПРАЙМ. Александр Бастрыкин, возглавляющий Следственный комитет России, в своей статье для РБК подчеркнул, что любые усилия чиновников спрятать незаконно полученные средства не имеют смысла.
"Мы объясняем, что попытки спрятать наворованное бессмысленны, законом предусмотрены механизмы возврата этих средств", — написал он.
Как отметил Бастрыкин, Следственный комитет активно занимается разъяснительной работой. Представители ведомства в этом году вдвое увеличили количество выездов в трудовые коллективы по сравнению с прошлым годом, чтобы наглядно демонстрировать чиновникам последствия их коррупционной деятельности.
Кроме того, Бастрыкин сообщил, что в результате уголовных расследований коррупционеры добровольно вернули имущество и ценности на сумму в 4,7 миллиарда рублей.
