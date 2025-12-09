https://1prime.ru/20251209/rossiya-865346805.html
Бастрыкин обратился с предупреждением к чиновникам
Бастрыкин обратился с предупреждением к чиновникам - 09.12.2025, ПРАЙМ
Бастрыкин обратился с предупреждением к чиновникам
09.12.2025
МОСКВА, 9 декабря — ПРАЙМ. Александр Бастрыкин, возглавляющий Следственный комитет России, в своей статье для РБК подчеркнул, что любые усилия чиновников спрятать незаконно полученные средства не имеют смысла. "Мы объясняем, что попытки спрятать наворованное бессмысленны, законом предусмотрены механизмы возврата этих средств", — написал он. Как отметил Бастрыкин, Следственный комитет активно занимается разъяснительной работой. Представители ведомства в этом году вдвое увеличили количество выездов в трудовые коллективы по сравнению с прошлым годом, чтобы наглядно демонстрировать чиновникам последствия их коррупционной деятельности. Кроме того, Бастрыкин сообщил, что в результате уголовных расследований коррупционеры добровольно вернули имущество и ценности на сумму в 4,7 миллиарда рублей.
