https://1prime.ru/20251209/rossiya-865346805.html

Бастрыкин обратился с предупреждением к чиновникам

Бастрыкин обратился с предупреждением к чиновникам - 09.12.2025, ПРАЙМ

Бастрыкин обратился с предупреждением к чиновникам

Александр Бастрыкин, возглавляющий Следственный комитет России, в своей статье для РБК подчеркнул, что любые усилия чиновников спрятать незаконно полученные... | 09.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-09T07:05+0300

2025-12-09T07:05+0300

2025-12-09T07:05+0300

общество

россия

александр бастрыкин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849534508_0:131:3073:1859_1920x0_80_0_0_210a54501082855c0d9cee5603d2ea53.jpg

МОСКВА, 9 декабря — ПРАЙМ. Александр Бастрыкин, возглавляющий Следственный комитет России, в своей статье для РБК подчеркнул, что любые усилия чиновников спрятать незаконно полученные средства не имеют смысла. "Мы объясняем, что попытки спрятать наворованное бессмысленны, законом предусмотрены механизмы возврата этих средств", — написал он. Как отметил Бастрыкин, Следственный комитет активно занимается разъяснительной работой. Представители ведомства в этом году вдвое увеличили количество выездов в трудовые коллективы по сравнению с прошлым годом, чтобы наглядно демонстрировать чиновникам последствия их коррупционной деятельности. Кроме того, Бастрыкин сообщил, что в результате уголовных расследований коррупционеры добровольно вернули имущество и ценности на сумму в 4,7 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20250830/bastrykin-861508754.html

https://1prime.ru/20250804/bastrykin-860301990.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, александр бастрыкин