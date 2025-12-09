Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США сделали жесткое заявление о России после поездки Зеленского в Лондон - 09.12.2025
https://1prime.ru/20251209/rossiya-865365809.html
В США сделали жесткое заявление о России после поездки Зеленского в Лондон
В США сделали жесткое заявление о России после поездки Зеленского в Лондон - 09.12.2025, ПРАЙМ
В США сделали жесткое заявление о России после поездки Зеленского в Лондон
Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил на YouTube-канале Judging Freedom, что Россия находится в выгодном положении в украинском конфликте. | 09.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил на YouTube-канале Judging Freedom, что Россия находится в выгодном положении в украинском конфликте.Этим он прокомментировал встречу Владимира Зеленского с лидерами европейских стран в Лондоне."Если смотреть на это все объективно, то можно сказать, что они все сумасшедшие, поскольку они никак не смогут изменить исход в их пользу. У России на руках все козыри. И не важно, что сделает Европа, пусть хоть начнет ядерную войну, даже тут она опростоволосится", — заявил он.В понедельник Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Британии Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В тот же день агентство УНИАН сообщило, что украинский лидер вновь отказался идти на уступки по вопросам территорий.Согласно информации Axios, администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает этот визит как попытку затянуть переговоры по мирному урегулированию в Украине.По данным издания, такая ситуация вызывает недовольство в Белом доме, где некоторые считают европейские страны основным препятствием для достижения мирного соглашения.
15:01 09.12.2025
 
В США сделали жесткое заявление о России после поездки Зеленского в Лондон

Джонсон: у России на руках все козыри в украинском конфликте

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Государственный флаг России. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил на YouTube-канале Judging Freedom, что Россия находится в выгодном положении в украинском конфликте.
Этим он прокомментировал встречу Владимира Зеленского с лидерами европейских стран в Лондоне.
"Если смотреть на это все объективно, то можно сказать, что они все сумасшедшие, поскольку они никак не смогут изменить исход в их пользу. У России на руках все козыри. И не важно, что сделает Европа, пусть хоть начнет ядерную войну, даже тут она опростоволосится", — заявил он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
В США сделали заявление о побеге Зеленского с Украины
Вчера, 10:02
В понедельник Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Британии Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В тот же день агентство УНИАН сообщило, что украинский лидер вновь отказался идти на уступки по вопросам территорий.
Согласно информации Axios, администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает этот визит как попытку затянуть переговоры по мирному урегулированию в Украине.
По данным издания, такая ситуация вызывает недовольство в Белом доме, где некоторые считают европейские страны основным препятствием для достижения мирного соглашения.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Во Франции раскрыли, что сегодня Трамп устроил Зеленскому
Вчера, 15:40
 
