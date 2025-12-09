https://1prime.ru/20251209/rossiya-865365809.html
В США сделали жесткое заявление о России после поездки Зеленского в Лондон
В США сделали жесткое заявление о России после поездки Зеленского в Лондон - 09.12.2025, ПРАЙМ
В США сделали жесткое заявление о России после поездки Зеленского в Лондон
Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил на YouTube-канале Judging Freedom, что Россия находится в выгодном положении в украинском конфликте. | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T15:01+0300
2025-12-09T15:01+0300
2025-12-09T15:01+0300
мировая экономика
общество
франция
европа
лондон
владимир зеленский
цру
кир стармер
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил на YouTube-канале Judging Freedom, что Россия находится в выгодном положении в украинском конфликте.Этим он прокомментировал встречу Владимира Зеленского с лидерами европейских стран в Лондоне."Если смотреть на это все объективно, то можно сказать, что они все сумасшедшие, поскольку они никак не смогут изменить исход в их пользу. У России на руках все козыри. И не важно, что сделает Европа, пусть хоть начнет ядерную войну, даже тут она опростоволосится", — заявил он.В понедельник Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Британии Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В тот же день агентство УНИАН сообщило, что украинский лидер вновь отказался идти на уступки по вопросам территорий.Согласно информации Axios, администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает этот визит как попытку затянуть переговоры по мирному урегулированию в Украине.По данным издания, такая ситуация вызывает недовольство в Белом доме, где некоторые считают европейские страны основным препятствием для достижения мирного соглашения.
https://1prime.ru/20251208/zelenskiy-865312120.html
https://1prime.ru/20251208/zelenskiy-865322154.html
франция
европа
лондон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_04322b61ef7a88c82081ebd815150d34.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , франция, европа, лондон, владимир зеленский, цру, кир стармер, эммануэль макрон
Мировая экономика, Общество , ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, ЛОНДОН, Владимир Зеленский, ЦРУ, Кир Стармер, Эммануэль Макрон
В США сделали жесткое заявление о России после поездки Зеленского в Лондон
Джонсон: у России на руках все козыри в украинском конфликте