09.12.2025
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Российская атомная субмарина "Хабаровск" станет серьезным вызовом для военно-морского флота Великобритании в ближайшие годы, считают в Financial Times."Хабаровск" способен проникать в мировые океаны, оставаясь практически незамеченным, что представляет серьезную угрозу <…>. Это главный вызов будущего для Королевских ВМС", — говорится в материале. Издание сообщает, что ввод этой подлодки в эксплуатацию вызвал заметное волнение в оборонных кругах. "Новые водометные двигатели, композитное покрытие корпуса и усовершенствованные насосы охлаждающей жидкости реактора за последние десятилетия резко снизили акустическую заметность российских атомных подводных лодок до такой степени, что они стали практически неслышны", — пишет автор статьи.В начале ноября в Северодвинске произошла церемония выведения из эллинга атомной субмарины "Хабаровск", которая разработана и построена специально для работы с ядерным подводным комплексом "Посейдон". Президент России Владимир Путин впервые сообщил о создании подводных ядерных беспилотников "Посейдон" в своей речи перед Федеральным собранием в 2018 году. Он отметил, что такие устройства могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеголовками, что позволит им поражать цели различной природы, включая авианосные соединения, прибрежные укрепления и ключевую инфраструктуру. В октябре 2025 года глава государства объявил о проведении испытаний "Посейдона". Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не имеет агрессивных планов в отношении стран НАТО, однако западные лидеры продолжают раздувать тему "российской угрозы" для отвлечения внимания населения от внутренних проблем.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>