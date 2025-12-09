Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд назначил дату рассмотрения иска к Раде Русских - 09.12.2025
Суд назначил дату рассмотрения иска к Раде Русских
Суд назначил дату рассмотрения иска к Раде Русских - 09.12.2025, ПРАЙМ
Суд назначил дату рассмотрения иска к Раде Русских
Рассмотрение иска блогера Сергея Брекотина к экс-кандидату в президенты РФ и блогеру Раде Русских на сумму более миллиона рублей за распространение порочащих... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T11:48+0300
2025-12-09T11:48+0300
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек - ПРАЙМ. Рассмотрение иска блогера Сергея Брекотина к экс-кандидату в президенты РФ и блогеру Раде Русских на сумму более миллиона рублей за распространение порочащих сведений в соцсетях продолжится 26 декабря, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Перерыв до 26 декабря, 10.30 (8.30 мск - ред.)", - сказала судья. На заседании присутствовала только представитель Рады Русских. Она попросила суд снизить требования компенсации, мотивируя это судебной практикой, а также тем, что истец в своем Telegram-канале также использовал оскорбления в адрес ответчика и других лиц. "Ответчик просто переняла и подражала манере по комментарии новостей, которую использует истец в своей повседневной жизни. И считаем, что данный формат высказывания в отношении иных лиц у истца не вызывает душевных и нравственных страданий. Именно поэтому мы заявляем о том, чтобы уменьшить сумму морального вреда", - сказала адвокат Рады Русских. Компенсацию морального вреда представитель Русских попросила снизить до пяти тысяч рублей, а также уменьшить сумму представительских расходов. В ноябре объединенная пресс-служба судов свердловского региона сообщала о поступлении иска блогера Сергея Брекотина к экс-кандидату в президенты РФ и блогеру Раде Русских на сумму более миллиона рублей за распространение порочащих сведений в соцсетях, также Брекотин просил взыскать судебные расходы в размере ста тысяч рублей. Визажист и бьюти-блогер Рада Русских в 2024 году пыталась выдвинуть кандидатуру на пост президента России как самовыдвиженец, однако не собрала необходимое количество подписей. У канала Брекотина на RuTube более 57 тысяч подписчиков, на нем автор, по его утверждению, делится взглядом на текущие новости "с точки зрения физики процессов и здравого смысла". Кроме того, 12 декабря Арбитражный суд свердловского региона начнёт рассматривать по существу иск Марии Воскресенской, имевшей с Радой Русских совместный бизнес, о защите деловой репутации и взыскании почти 4 миллионов рублей с ее бывшей бизнес-партнерши. Мария Воскресенская также подала иск в отношении Рады Русских в Арбитражный суд Москвы. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются.
11:48 09.12.2025
 
Суд назначил дату рассмотрения иска к Раде Русских

Суд продолжит рассмотрение иска Брекотина к Русских 26 декабря

Суд. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек - ПРАЙМ. Рассмотрение иска блогера Сергея Брекотина к экс-кандидату в президенты РФ и блогеру Раде Русских на сумму более миллиона рублей за распространение порочащих сведений в соцсетях продолжится 26 декабря, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Перерыв до 26 декабря, 10.30 (8.30 мск - ред.)", - сказала судья.
На заседании присутствовала только представитель Рады Русских. Она попросила суд снизить требования компенсации, мотивируя это судебной практикой, а также тем, что истец в своем Telegram-канале также использовал оскорбления в адрес ответчика и других лиц.
"Ответчик просто переняла и подражала манере по комментарии новостей, которую использует истец в своей повседневной жизни. И считаем, что данный формат высказывания в отношении иных лиц у истца не вызывает душевных и нравственных страданий. Именно поэтому мы заявляем о том, чтобы уменьшить сумму морального вреда", - сказала адвокат Рады Русских.
Компенсацию морального вреда представитель Русских попросила снизить до пяти тысяч рублей, а также уменьшить сумму представительских расходов.
В ноябре объединенная пресс-служба судов свердловского региона сообщала о поступлении иска блогера Сергея Брекотина к экс-кандидату в президенты РФ и блогеру Раде Русских на сумму более миллиона рублей за распространение порочащих сведений в соцсетях, также Брекотин просил взыскать судебные расходы в размере ста тысяч рублей.
Визажист и бьюти-блогер Рада Русских в 2024 году пыталась выдвинуть кандидатуру на пост президента России как самовыдвиженец, однако не собрала необходимое количество подписей.
У канала Брекотина на RuTube более 57 тысяч подписчиков, на нем автор, по его утверждению, делится взглядом на текущие новости "с точки зрения физики процессов и здравого смысла".
Кроме того, 12 декабря Арбитражный суд свердловского региона начнёт рассматривать по существу иск Марии Воскресенской, имевшей с Радой Русских совместный бизнес, о защите деловой репутации и взыскании почти 4 миллионов рублей с ее бывшей бизнес-партнерши. Мария Воскресенская также подала иск в отношении Рады Русских в Арбитражный суд Москвы. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются.
Блогер Митрошина частично признала вину в легализации денег
