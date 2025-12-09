Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Rutube впервые обогнал YouTube в России по числу зрителей - 09.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251209/rutube-865358691.html
Rutube впервые обогнал YouTube в России по числу зрителей
Rutube впервые обогнал YouTube в России по числу зрителей - 09.12.2025, ПРАЙМ
Rutube впервые обогнал YouTube в России по числу зрителей
Российский видеохостинг Rutube впервые обогнал YouTube в России по количеству зрителей за день, сообщила пресс-служба видеохостинга. | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T12:28+0300
2025-12-09T12:28+0300
технологии
бизнес
россия
rutube
youtube
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854044800_0:100:3284:1947_1920x0_80_0_0_5c23e3345cfd1e94e110ca3f709efea6.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Российский видеохостинг Rutube впервые обогнал YouTube в России по количеству зрителей за день, сообщила пресс-служба видеохостинга. "Дневная аудитория Rutube впервые превысила аналогичный показатель YouTube. По состоянию на 6 декабря 2025 года, дневная аудитория российского видеохостинга составила более 23,8 млн человек, а YouTube - 22,3 млн человек", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Mediascope. В компании также напомнили, что месячная аудитория Rutube в ноябре 2025 года достигла 80,6 миллиона человек.
https://1prime.ru/20250930/rutube-862981713.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854044800_278:0:3007:2047_1920x0_80_0_0_891d5f5ca67aa5889841e38212a06efa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, россия, rutube, youtube
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, RuTube, YouTube
12:28 09.12.2025
 
Rutube впервые обогнал YouTube в России по числу зрителей

Rutube впервые обогнал YouTube в России по количеству зрителей за день

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Rutube
Вывеска Rutube - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Вывеска Rutube. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Российский видеохостинг Rutube впервые обогнал YouTube в России по количеству зрителей за день, сообщила пресс-служба видеохостинга.
"Дневная аудитория Rutube впервые превысила аналогичный показатель YouTube. По состоянию на 6 декабря 2025 года, дневная аудитория российского видеохостинга составила более 23,8 млн человек, а YouTube - 22,3 млн человек", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Mediascope.
В компании также напомнили, что месячная аудитория Rutube в ноябре 2025 года достигла 80,6 миллиона человек.
Вывеска Rutube - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Приложение Rutube для Android TV снова доступно в Google Play
30 сентября, 09:15
 
ТехнологииБизнесРОССИЯRuTubeYouTube
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала