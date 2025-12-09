https://1prime.ru/20251209/rutube-865358691.html
Rutube впервые обогнал YouTube в России по числу зрителей
Rutube впервые обогнал YouTube в России по числу зрителей - 09.12.2025, ПРАЙМ
Rutube впервые обогнал YouTube в России по числу зрителей
Российский видеохостинг Rutube впервые обогнал YouTube в России по количеству зрителей за день, сообщила пресс-служба видеохостинга. | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T12:28+0300
2025-12-09T12:28+0300
2025-12-09T12:28+0300
технологии
бизнес
россия
rutube
youtube
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854044800_0:100:3284:1947_1920x0_80_0_0_5c23e3345cfd1e94e110ca3f709efea6.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Российский видеохостинг Rutube впервые обогнал YouTube в России по количеству зрителей за день, сообщила пресс-служба видеохостинга. "Дневная аудитория Rutube впервые превысила аналогичный показатель YouTube. По состоянию на 6 декабря 2025 года, дневная аудитория российского видеохостинга составила более 23,8 млн человек, а YouTube - 22,3 млн человек", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Mediascope. В компании также напомнили, что месячная аудитория Rutube в ноябре 2025 года достигла 80,6 миллиона человек.
https://1prime.ru/20250930/rutube-862981713.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854044800_278:0:3007:2047_1920x0_80_0_0_891d5f5ca67aa5889841e38212a06efa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, россия, rutube, youtube
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, RuTube, YouTube
Rutube впервые обогнал YouTube в России по числу зрителей
Rutube впервые обогнал YouTube в России по количеству зрителей за день