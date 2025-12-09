https://1prime.ru/20251209/rutube-865358691.html

Rutube впервые обогнал YouTube в России по числу зрителей

Rutube впервые обогнал YouTube в России по числу зрителей - 09.12.2025, ПРАЙМ

Rutube впервые обогнал YouTube в России по числу зрителей

Rutube впервые обогнал YouTube в России по числу зрителей

Российский видеохостинг Rutube впервые обогнал YouTube в России по количеству зрителей за день, сообщила пресс-служба видеохостинга.

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Российский видеохостинг Rutube впервые обогнал YouTube в России по количеству зрителей за день, сообщила пресс-служба видеохостинга. "Дневная аудитория Rutube впервые превысила аналогичный показатель YouTube. По состоянию на 6 декабря 2025 года, дневная аудитория российского видеохостинга составила более 23,8 млн человек, а YouTube - 22,3 млн человек", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Mediascope. В компании также напомнили, что месячная аудитория Rutube в ноябре 2025 года достигла 80,6 миллиона человек.

