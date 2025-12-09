Российский рынок акций перешел к росту днем вторника
Индекс Мосбиржи увеличивается на 0,32% относительно предыдущего закрытия
Здание Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций переходит к росту днем вторника, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 15.28 мск увеличивается на 0,32% относительно предыдущего закрытия, до 2 713,96 пункта. При этом в первой половине торгов индикатор снижался почти на 0,5%, был он в "ркасной зоне" и перед выходом очередного интервью американского президента.
Ранее во вторник президент США Дональд Трамп, в частности, заявил, что Владимиру Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования и что он проигрывает. Также он отметил, что понимание того, что Украина не должна вступать в НАТО, было уже давно.
"Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня отступили от поддержек 2690 пунктов и 1090 пунктов соответственно, пытаясь сохранить наметившийся во второй половине октября восходящий тренд. Надежды на заключение мирного соглашения с Украиной ограничивают продажи по "широкому рынку", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Акционеры лизинговой компании "Европлан" одобрили промежуточные дивиденды за первые три квартала в размере 58 рублей на акцию, дата закрытия реестра — 15 декабря, также обращает внимание Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Впрочем, сейчас его котировки растут чисто символически - на 0,05%.
В лидерах снижения стоимости — акции "Московского кредитного банка" (−1,23%), "Акрона" (−1,18%), "Группы Позитив" (−1,09%), "Магнита" (−0,98%) и префы "Башнефти" (−0,67%).
"Рынок продолжает балансировать... Ближайшие дни покажут, сможет ли индекс закрепиться выше 2 700 пунктов или продолжит консолидацию на текущих уровнях", - отмечает Силаев.
"Обостряет ситуацию новость о том, что ЕС в ближайшие дни готовит реальные шаги по использованию, экспроприации замороженных российских активов в пользу Украины — такой сценарий существенно осложнит международную обстановку и может сорвать или затруднить любые дальнейшие переговоры", - рассказал Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам".
"Рынок находится в очень опасной зоне, поскольку в случае провала переговоров индекс может снизиться на сотни пунктов", - заключает он.