Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,09%

2025-12-09T19:23+0300
экономика
акции
рынок
россия
мосбиржа
ртс
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника снизился на 0,09%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 0,09%, до 2 702,7 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,65%, до 1 136,85 пункта, долларовый РТС вырос на 0,51%, до 1 108,49 пункта.
акции, рынок, россия, мосбиржа, ртс
Экономика, Акции, Рынок, РОССИЯ, Мосбиржа, РТС
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 0,09%, до 2 702,7 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,65%, до 1 136,85 пункта, долларовый РТС вырос на 0,51%, до 1 108,49 пункта.