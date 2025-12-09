https://1prime.ru/20251209/rynok-865376089.html

Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,09%

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника снизился на 0,09%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 0,09%, до 2 702,7 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,65%, до 1 136,85 пункта, долларовый РТС вырос на 0,51%, до 1 108,49 пункта.

