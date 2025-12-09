Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне подали иски к ЕС на миллиарды евро, сообщают СМИ - 09.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251209/sanktsii-865371119.html
Россияне подали иски к ЕС на миллиарды евро, сообщают СМИ
Россияне подали иски к ЕС на миллиарды евро, сообщают СМИ - 09.12.2025, ПРАЙМ
Россияне подали иски к ЕС на миллиарды евро, сообщают СМИ
Российские предприниматели, попавшие под санкционные ограничения со стороны Европейского Союза, подали судебные иски против ЕС на общую сумму более 50... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T17:13+0300
2025-12-09T17:13+0300
украина
ес
мид рф
брюссель
бельгия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799956_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_a47b3eca5999a0933f228e3ff00aafa3.jpg
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Российские предприниматели, попавшие под санкционные ограничения со стороны Европейского Союза, подали судебные иски против ЕС на общую сумму более 50 миллиардов евро, сообщило издание Le Soir, ссылаясь на доклад Европейской коалиции за торговое правосудие (ETJC). "Сумма, запрашиваемая различными истцами, ошеломляет: уже потребовано не менее 53 миллиардов евро. Это близко к сумме, потраченной на европейскую военную помощь, предоставленную Украине с 2022 года", — уточняется в материале.Как отмечает издание, россияне все чаще прибегают к использованию механизма разрешения споров между инвесторами и государствами, известного как ISDS. Этот механизм применяется для защиты прав инвесторов от конфискации и национализации их активов. "Эта система включена в несколько инвестиционных соглашений между государствами, в частности, в российско-бельгийское", — говорится в публикации.В текущий момент рассматриваются 28 исков, поданных российскими бизнесменами из-за введенных санкций, 24 из которых используют механизм ISDS. Только за 2025 год было инициировано 13 таких дел. Ранее министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил, что Брюссель продолжает отказываться использовать замороженные активы из России в качестве кредита Украине, если не будет предоставлено гарантий от ЕС, и не позволяет склонять себя в этом вопросе. Премьер-министр Барт де Вевер неоднократно подчеркивал, что его стране требуются четкие и надежные гарантии от союзников. Еврокомиссия настойчиво стремится заручиться согласием европейских стран на использование российских суверенных активов для помощи Киеву. Рассматривается предложение о выделении кредита в размере от 185 до 210 миллиардов евро, который Украина гипотетически должна будет вернуть после завершения конфликта и в случае, если Москва выплатит компенсацию за нанесенный ущерб. Министерство иностранных дел России уже заявляло, что такие идеи ЕС о репарациях для Украины далеки от действительности, а Брюссель давно занимается незаконным изъятием российских активов.
https://1prime.ru/20251209/zoloto-865356292.html
https://1prime.ru/20251209/rynok--865367118.html
https://1prime.ru/20251208/zelenskiy-865340070.html
украина
брюссель
бельгия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799956_194:0:2861:2000_1920x0_80_0_0_b75801c139aa9627e99d37d55ec7784c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, ес, мид рф, брюссель, бельгия
УКРАИНА, ЕС, МИД РФ, Брюссель, БЕЛЬГИЯ
17:13 09.12.2025
 
Россияне подали иски к ЕС на миллиарды евро, сообщают СМИ

ETJC: российские инвесторы подали иски к ЕС на на €53 млрд из-за ареста активов

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Российские предприниматели, попавшие под санкционные ограничения со стороны Европейского Союза, подали судебные иски против ЕС на общую сумму более 50 миллиардов евро, сообщило издание Le Soir, ссылаясь на доклад Европейской коалиции за торговое правосудие (ETJC).
"Сумма, запрашиваемая различными истцами, ошеломляет: уже потребовано не менее 53 миллиардов евро. Это близко к сумме, потраченной на европейскую военную помощь, предоставленную Украине с 2022 года", — уточняется в материале.
Производство цветных металлов в Свердловской области - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
"Деньги из ниоткуда": Россия сумела заработать на воздухе
11:47
Как отмечает издание, россияне все чаще прибегают к использованию механизма разрешения споров между инвесторами и государствами, известного как ISDS. Этот механизм применяется для защиты прав инвесторов от конфискации и национализации их активов.
"Эта система включена в несколько инвестиционных соглашений между государствами, в частности, в российско-бельгийское", — говорится в публикации.
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Российский рынок акций перешел к росту днем вторника
15:45
В текущий момент рассматриваются 28 исков, поданных российскими бизнесменами из-за введенных санкций, 24 из которых используют механизм ISDS. Только за 2025 год было инициировано 13 таких дел.
Ранее министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил, что Брюссель продолжает отказываться использовать замороженные активы из России в качестве кредита Украине, если не будет предоставлено гарантий от ЕС, и не позволяет склонять себя в этом вопросе. Премьер-министр Барт де Вевер неоднократно подчеркивал, что его стране требуются четкие и надежные гарантии от союзников.
Еврокомиссия настойчиво стремится заручиться согласием европейских стран на использование российских суверенных активов для помощи Киеву. Рассматривается предложение о выделении кредита в размере от 185 до 210 миллиардов евро, который Украина гипотетически должна будет вернуть после завершения конфликта и в случае, если Москва выплатит компенсацию за нанесенный ущерб. Министерство иностранных дел России уже заявляло, что такие идеи ЕС о репарациях для Украины далеки от действительности, а Брюссель давно занимается незаконным изъятием российских активов.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Фон дер Ляйен закатила истерику после визита Зеленского в Британию
Вчера, 22:41
 
УКРАИНАЕСМИД РФБрюссельБЕЛЬГИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала