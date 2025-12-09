Россияне подали иски к ЕС на миллиарды евро, сообщают СМИ

https://1prime.ru/20251209/sanktsii-865371119.html

МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Российские предприниматели, попавшие под санкционные ограничения со стороны Европейского Союза, подали судебные иски против ЕС на общую сумму более 50 миллиардов евро, сообщило издание Le Soir, ссылаясь на доклад Европейской коалиции за торговое правосудие (ETJC). "Сумма, запрашиваемая различными истцами, ошеломляет: уже потребовано не менее 53 миллиардов евро. Это близко к сумме, потраченной на европейскую военную помощь, предоставленную Украине с 2022 года", — уточняется в материале.Как отмечает издание, россияне все чаще прибегают к использованию механизма разрешения споров между инвесторами и государствами, известного как ISDS. Этот механизм применяется для защиты прав инвесторов от конфискации и национализации их активов. "Эта система включена в несколько инвестиционных соглашений между государствами, в частности, в российско-бельгийское", — говорится в публикации.В текущий момент рассматриваются 28 исков, поданных российскими бизнесменами из-за введенных санкций, 24 из которых используют механизм ISDS. Только за 2025 год было инициировано 13 таких дел. Ранее министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил, что Брюссель продолжает отказываться использовать замороженные активы из России в качестве кредита Украине, если не будет предоставлено гарантий от ЕС, и не позволяет склонять себя в этом вопросе. Премьер-министр Барт де Вевер неоднократно подчеркивал, что его стране требуются четкие и надежные гарантии от союзников. Еврокомиссия настойчиво стремится заручиться согласием европейских стран на использование российских суверенных активов для помощи Киеву. Рассматривается предложение о выделении кредита в размере от 185 до 210 миллиардов евро, который Украина гипотетически должна будет вернуть после завершения конфликта и в случае, если Москва выплатит компенсацию за нанесенный ущерб. Министерство иностранных дел России уже заявляло, что такие идеи ЕС о репарациях для Украины далеки от действительности, а Брюссель давно занимается незаконным изъятием российских активов.

