Экономика, Банки, Бизнес, РФ, Дальний Восток, АРКТИКА, Сбербанк
15:33 09.12.2025 (обновлено: 16:23 09.12.2025)
 
Сбер запустил льготную ипотеку для многодетных семей и учителей в ДФО

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Сбербанк открыл прием заявок на льготную ипотеку под 2% для всех многодетных семей и работников сферы образования Дальнего Востока и Арктики, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Ранее во вторник Минфин РФ объявил, что льготная дальневосточная ипотека распространится на всех работников государственных и муниципальных образовательных учреждений на территории Дальневосточного федерального округа, а также на сухопутных территориях Арктической зоны РФ; кроме того, программа расширена на все многодетные семьи независимо от возраста родителей.
"Сбербанк открывает выдачи Дальневосточной и арктической ипотеки для категории заемщиков "Многодетная семья", а также расширяет условия приема заявок для категории "Учителя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что многодетной считается семья, имеющая трех или более детей, которые являются гражданами РФ и не достигли на дату заключения кредитного договора возраста 19 лет, при этом третий или последующий ребенок рожден не ранее 1 января 2024 года.
"Теперь под категорию "Учитель" попадают любые сотрудники, работающие в муниципальной или государственной образовательной организации. Ранее могли кредитоваться только клиенты, занимающие педагогическую должность", - отметили также в Сбербанке.
Дальневосточную и арктическую ипотеку распространят на вторичку
11:29
 
