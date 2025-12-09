https://1prime.ru/20251209/sber--865366667.html

Сбер запустил льготную ипотеку для многодетных семей и учителей в ДФО

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Сбербанк открыл прием заявок на льготную ипотеку под 2% для всех многодетных семей и работников сферы образования Дальнего Востока и Арктики, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Ранее во вторник Минфин РФ объявил, что льготная дальневосточная ипотека распространится на всех работников государственных и муниципальных образовательных учреждений на территории Дальневосточного федерального округа, а также на сухопутных территориях Арктической зоны РФ; кроме того, программа расширена на все многодетные семьи независимо от возраста родителей. "Сбербанк открывает выдачи Дальневосточной и арктической ипотеки для категории заемщиков "Многодетная семья", а также расширяет условия приема заявок для категории "Учителя", - говорится в сообщении. Отмечается, что многодетной считается семья, имеющая трех или более детей, которые являются гражданами РФ и не достигли на дату заключения кредитного договора возраста 19 лет, при этом третий или последующий ребенок рожден не ранее 1 января 2024 года. "Теперь под категорию "Учитель" попадают любые сотрудники, работающие в муниципальной или государственной образовательной организации. Ранее могли кредитоваться только клиенты, занимающие педагогическую должность", - отметили также в Сбербанке.

