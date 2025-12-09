Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
09.12.2025
Цена на серебро обновила рекорд
2025-12-09T18:45+0300
2025-12-09T18:45+0300
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро во вторник обновила рекордное значение, впервые поднявшись выше отметки в 60 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 18.26 мск мартовский фьючерс на серебро дорожал на 3,02% - до 60,17 доллара за унцию. Показатель впервые в истории находится выше 60 долларов.
18:45 09.12.2025
 
© РИА Новости . Илья Наймушин
Свежевыплавленные мерные слитки серебра высшей пробы 99,99% чистоты
Свежевыплавленные мерные слитки серебра высшей пробы 99,99% чистоты. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро во вторник обновила рекордное значение, впервые поднявшись выше отметки в 60 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.26 мск мартовский фьючерс на серебро дорожал на 3,02% - до 60,17 доллара за унцию. Показатель впервые в истории находится выше 60 долларов.
Золотые слитки
Золото дорожает на сохранении благоприятных условий на рынке
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
