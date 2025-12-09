https://1prime.ru/20251209/serebro-865374932.html
Цена на серебро обновила рекорд
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро во вторник обновила рекордное значение, впервые поднявшись выше отметки в 60 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 18.26 мск мартовский фьючерс на серебро дорожал на 3,02% - до 60,17 доллара за унцию. Показатель впервые в истории находится выше 60 долларов.
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро во вторник обновила рекордное значение, впервые поднявшись выше отметки в 60 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.26 мск мартовский фьючерс на серебро дорожал на 3,02% - до 60,17 доллара за унцию. Показатель впервые в истории находится выше 60 долларов.
