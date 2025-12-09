https://1prime.ru/20251209/shoygu-865366968.html

Шойгу рассказал о планах России и Вьетнама по атомной энергетике

2025-12-09T15:39+0300

ХАНОЙ, 9 дек - ПРАЙМ. Планы России и Вьетнама по развитию товарооборота включают, в том числе, сотрудничество в области атомной энергетики, сообщил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Конечно, если говорить о планах, они предполагают гораздо более высокий рост товарооборота, развитие новых проектов в разных сферах, это, безусловно, энергетика, в том числе атомная энергетика, сельское хозяйство, продовольствие", - сказал Шойгу на встрече с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем. Он уточнил, что уровень товарооборота, которого Россия и Вьетнам достигли в 2024 году (рост в более чем 20%), говорит о том, что отношения двух стран развиваются очень активно и имеют хорошие, серьёзные перспективы.

