Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шойгу рассказал о планах России и Вьетнама по атомной энергетике - 09.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251209/shoygu-865366968.html
Шойгу рассказал о планах России и Вьетнама по атомной энергетике
Шойгу рассказал о планах России и Вьетнама по атомной энергетике - 09.12.2025, ПРАЙМ
Шойгу рассказал о планах России и Вьетнама по атомной энергетике
Планы России и Вьетнама по развитию товарооборота включают, в том числе, сотрудничество в области атомной энергетики, сообщил во вторник секретарь Совета... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T15:39+0300
2025-12-09T15:39+0300
энергетика
россия
вьетнам
рф
сергей шойгу
https://cdnn.1prime.ru/img/76193/57/761935762_0:39:1025:615_1920x0_80_0_0_3c5249fe9f00d2ff6c94ffb6ec0a873b.jpg
ХАНОЙ, 9 дек - ПРАЙМ. Планы России и Вьетнама по развитию товарооборота включают, в том числе, сотрудничество в области атомной энергетики, сообщил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Конечно, если говорить о планах, они предполагают гораздо более высокий рост товарооборота, развитие новых проектов в разных сферах, это, безусловно, энергетика, в том числе атомная энергетика, сельское хозяйство, продовольствие", - сказал Шойгу на встрече с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем. Он уточнил, что уровень товарооборота, которого Россия и Вьетнам достигли в 2024 году (рост в более чем 20%), говорит о том, что отношения двух стран развиваются очень активно и имеют хорошие, серьёзные перспективы.
https://1prime.ru/20251015/rossiya-863566298.html
вьетнам
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76193/57/761935762_85:0:906:616_1920x0_80_0_0_07acc42ea06e2d8cbf5e7af9fee0c60c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, вьетнам, рф, сергей шойгу
Энергетика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, РФ, Сергей Шойгу
15:39 09.12.2025
 
Шойгу рассказал о планах России и Вьетнама по атомной энергетике

Шойгу: Россия и Вьетнам хотят развивать сотрудничество в атомной энергетике

© flickr.com / manschuФлаг Вьетнама
Флаг Вьетнама - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Флаг Вьетнама. Архивное фото
© flickr.com / manschu
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ХАНОЙ, 9 дек - ПРАЙМ. Планы России и Вьетнама по развитию товарооборота включают, в том числе, сотрудничество в области атомной энергетики, сообщил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Конечно, если говорить о планах, они предполагают гораздо более высокий рост товарооборота, развитие новых проектов в разных сферах, это, безусловно, энергетика, в том числе атомная энергетика, сельское хозяйство, продовольствие", - сказал Шойгу на встрече с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем.
Он уточнил, что уровень товарооборота, которого Россия и Вьетнам достигли в 2024 году (рост в более чем 20%), говорит о том, что отношения двух стран развиваются очень активно и имеют хорошие, серьёзные перспективы.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Россия и Вьетнам продолжают работу по организации поставок нефти
15 октября, 21:33
 
ЭнергетикаРОССИЯВЬЕТНАМРФСергей Шойгу
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала