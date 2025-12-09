https://1prime.ru/20251209/siluanov-865352222.html
Силуанов объяснил, почему нельзя бесконечно накачивать экономику из бюджета
МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ. Бюджетное стимулирование экономики не может быть бесконечным, поскольку в противном случае это чревато разбалансировкой финансов, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Конечно, бюджетный стимул - это важно. Но он не может быть бесконечным, иначе произойдет разбалансировка финансов", - сказал Силуанов в интервью "Эксперту". Как считает министр, конструкция жесткого бюджета и мягкой денежно-кредитной политики с низкими процентными ставками - идеальна и такой подход придает экономической политике гибкость. При замедлении инфляции и низких ставках бюджет может быть задействован в качестве дополнительного стимула для экономики, пояснил Силуанов. У Банка России сейчас больше маневра для принятия решений по смягчению денежно-кредитной политики, заявлял в конце ноября глава Минфина. Поэтому Центральный банк в этом году достаточно активно принимает меры по охлаждению экономики, отмечал министр. По его словам, "никуда не денешься, это действительно необходимо для начала роста в следующем году уже на базе устойчивого и сбалансированного роста, когда не будет дополнительных стимулов, которые потом нужно будет охлаждать и ограничивать соответствующий спрос".
