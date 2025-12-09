Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251209/siluanov-865352222.html
Силуанов объяснил, почему нельзя бесконечно накачивать экономику из бюджета
2025-12-09T10:16+0300
2025-12-09T10:16+0300
экономика
финансы
банки
антон силуанов
минфин
центральные банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849691727_0:87:3080:1820_1920x0_80_0_0_5c53935b8e4706b498404e6db30d400f.jpg
МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ. Бюджетное стимулирование экономики не может быть бесконечным, поскольку в противном случае это чревато разбалансировкой финансов, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Конечно, бюджетный стимул - это важно. Но он не может быть бесконечным, иначе произойдет разбалансировка финансов", - сказал Силуанов в интервью "Эксперту". Как считает министр, конструкция жесткого бюджета и мягкой денежно-кредитной политики с низкими процентными ставками - идеальна и такой подход придает экономической политике гибкость. При замедлении инфляции и низких ставках бюджет может быть задействован в качестве дополнительного стимула для экономики, пояснил Силуанов. У Банка России сейчас больше маневра для принятия решений по смягчению денежно-кредитной политики, заявлял в конце ноября глава Минфина. Поэтому Центральный банк в этом году достаточно активно принимает меры по охлаждению экономики, отмечал министр. По его словам, "никуда не денешься, это действительно необходимо для начала роста в следующем году уже на базе устойчивого и сбалансированного роста, когда не будет дополнительных стимулов, которые потом нужно будет охлаждать и ограничивать соответствующий спрос".
https://1prime.ru/20251203/siluanov-865155500.html
финансы, банки, антон силуанов, минфин, центральные банки
Экономика, Финансы, Банки, Антон Силуанов, Минфин, центральные банки
10:16 09.12.2025
 
Силуанов объяснил, почему нельзя бесконечно накачивать экономику из бюджета

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ. Бюджетное стимулирование экономики не может быть бесконечным, поскольку в противном случае это чревато разбалансировкой финансов, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Конечно, бюджетный стимул - это важно. Но он не может быть бесконечным, иначе произойдет разбалансировка финансов", - сказал Силуанов в интервью "Эксперту".
Как считает министр, конструкция жесткого бюджета и мягкой денежно-кредитной политики с низкими процентными ставками - идеальна и такой подход придает экономической политике гибкость. При замедлении инфляции и низких ставках бюджет может быть задействован в качестве дополнительного стимула для экономики, пояснил Силуанов.
У Банка России сейчас больше маневра для принятия решений по смягчению денежно-кредитной политики, заявлял в конце ноября глава Минфина. Поэтому Центральный банк в этом году достаточно активно принимает меры по охлаждению экономики, отмечал министр.
По его словам, "никуда не денешься, это действительно необходимо для начала роста в следующем году уже на базе устойчивого и сбалансированного роста, когда не будет дополнительных стимулов, которые потом нужно будет охлаждать и ограничивать соответствующий спрос".
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Силуанов рассказал о планах Минфина по реализации изъятых активов
3 декабря, 08:59
 
ЭкономикаФинансыБанкиАнтон СилуановМинфинцентральные банки
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
