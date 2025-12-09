https://1prime.ru/20251209/siluanov-865358514.html

Силуанов назвал идеальную конструкцию для российской экономики

Силуанов назвал идеальную конструкцию для российской экономики - 09.12.2025, ПРАЙМ

Силуанов назвал идеальную конструкцию для российской экономики

Жесткий бюджет в сочетании с низкими процентными ставками - это идеальная конструкция, считает министр финансов России Антон Силуанов. | 09.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-09T12:25+0300

2025-12-09T12:25+0300

2025-12-09T12:26+0300

экономика

финансы

антон силуанов

центральные банки

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865356945_0:94:2824:1682_1920x0_80_0_0_e48f48dd0daa6f41fee6e8507f762ee4.jpg

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Жесткий бюджет в сочетании с низкими процентными ставками - это идеальная конструкция, считает министр финансов России Антон Силуанов. "Идеальная конструкция — жесткий бюджет и мягкая ДКП с низкими процентными ставками", - сказал Силуанов в интервью изданию "Эксперт". По его мнению, такой подход придает экономической политике гибкость. При замедлении инфляции и низких ставках в качестве дополнительного стимула для экономики может быть задействован бюджет, пояснил Силуанов. Помимо этого, Центральному банку нужно создавать пространство для снижения процентных ставок, и подход Минфина позволяет это сделать. Он заключается в том, что структурный дефицит должен быть нулевым, заключил Силуанов.

https://1prime.ru/20251209/siluanov-865352222.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, антон силуанов, центральные банки, минфин