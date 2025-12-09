https://1prime.ru/20251209/siluanov-865358514.html
Силуанов назвал идеальную конструкцию для российской экономики
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Жесткий бюджет в сочетании с низкими процентными ставками - это идеальная конструкция, считает министр финансов России Антон Силуанов. "Идеальная конструкция — жесткий бюджет и мягкая ДКП с низкими процентными ставками", - сказал Силуанов в интервью изданию "Эксперт". По его мнению, такой подход придает экономической политике гибкость. При замедлении инфляции и низких ставках в качестве дополнительного стимула для экономики может быть задействован бюджет, пояснил Силуанов. Помимо этого, Центральному банку нужно создавать пространство для снижения процентных ставок, и подход Минфина позволяет это сделать. Он заключается в том, что структурный дефицит должен быть нулевым, заключил Силуанов.
