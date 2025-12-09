Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов назвал идеальную конструкцию для российской экономики - 09.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251209/siluanov-865358514.html
Силуанов назвал идеальную конструкцию для российской экономики
Силуанов назвал идеальную конструкцию для российской экономики - 09.12.2025, ПРАЙМ
Силуанов назвал идеальную конструкцию для российской экономики
Жесткий бюджет в сочетании с низкими процентными ставками - это идеальная конструкция, считает министр финансов России Антон Силуанов. | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T12:25+0300
2025-12-09T12:26+0300
экономика
финансы
антон силуанов
центральные банки
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865356945_0:94:2824:1682_1920x0_80_0_0_e48f48dd0daa6f41fee6e8507f762ee4.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Жесткий бюджет в сочетании с низкими процентными ставками - это идеальная конструкция, считает министр финансов России Антон Силуанов. "Идеальная конструкция — жесткий бюджет и мягкая ДКП с низкими процентными ставками", - сказал Силуанов в интервью изданию "Эксперт". По его мнению, такой подход придает экономической политике гибкость. При замедлении инфляции и низких ставках в качестве дополнительного стимула для экономики может быть задействован бюджет, пояснил Силуанов. Помимо этого, Центральному банку нужно создавать пространство для снижения процентных ставок, и подход Минфина позволяет это сделать. Он заключается в том, что структурный дефицит должен быть нулевым, заключил Силуанов.
https://1prime.ru/20251209/siluanov-865352222.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865356945_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c64805de67639f2c82ffd4d5895df200.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, антон силуанов, центральные банки, минфин
Экономика, Финансы, Антон Силуанов, центральные банки, Минфин
12:25 09.12.2025 (обновлено: 12:26 09.12.2025)
 
Силуанов назвал идеальную конструкцию для российской экономики

Силуанов назвал жесткий бюджет с низкими ставками идеальной конструкцией

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Жесткий бюджет в сочетании с низкими процентными ставками - это идеальная конструкция, считает министр финансов России Антон Силуанов.
"Идеальная конструкция — жесткий бюджет и мягкая ДКП с низкими процентными ставками", - сказал Силуанов в интервью изданию "Эксперт".
По его мнению, такой подход придает экономической политике гибкость. При замедлении инфляции и низких ставках в качестве дополнительного стимула для экономики может быть задействован бюджет, пояснил Силуанов.
Помимо этого, Центральному банку нужно создавать пространство для снижения процентных ставок, и подход Минфина позволяет это сделать. Он заключается в том, что структурный дефицит должен быть нулевым, заключил Силуанов.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Силуанов объяснил, почему нельзя бесконечно накачивать экономику из бюджета
10:16
 
ЭкономикаФинансыАнтон Силуановцентральные банкиМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала