Система здравоохранения РФ должна быть готова к работе при ЧС и в военное время - документ

09.12.2025, ПРАЙМ

Система здравоохранения РФ должна быть готова к работе при ЧС и в военное время - документ

Основные задачи развития здравоохранения в России должны решаться, в том числе, через обеспечение готовности системы к работе при ЧС и в военное время,... | 09.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Основные задачи развития здравоохранения в России должны решаться, в том числе, через обеспечение готовности системы к работе при ЧС и в военное время, говорится в Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2030 года, которую утвердил президент России Владимир Путин. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Решение основных задач развития здравоохранения в Российской Федерации должно осуществляться по следующим приоритетным направлениям... обеспечение готовности системы здравоохранения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций и в военное время", - говорится в документе.

