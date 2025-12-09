https://1prime.ru/20251209/sistema-865344777.html
Система здравоохранения РФ должна быть готова к работе при ЧС и в военное время - документ
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Основные задачи развития здравоохранения в России должны решаться, в том числе, через обеспечение готовности системы к работе при ЧС и в военное время, говорится в Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2030 года, которую утвердил президент России Владимир Путин.
Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Решение основных задач развития здравоохранения в Российской Федерации должно осуществляться по следующим приоритетным направлениям... обеспечение готовности системы здравоохранения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций и в военное время", - говорится в документе.
