Сийярто оценил рост товарооборота России и Венгрии в трудных условиях - 09.12.2025
Сийярто оценил рост товарооборота России и Венгрии в трудных условиях
Несмотря на трудные условия и давление извне, товарооборот между Россией и Венгрией растет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических... | 09.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Несмотря на трудные условия и давление извне, товарооборот между Россией и Венгрией растет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Несмотря на трудные условия, товарооборот между нашими странами растет", - сказал он журналистам.
россия, венгрия, петер сийярто
Экономика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто
13:08 09.12.2025
 
Сийярто оценил рост товарооборота России и Венгрии в трудных условиях

Сийярто: товарооборот России и Венгрии растет, несмотря на давление извне

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Несмотря на трудные условия и давление извне, товарооборот между Россией и Венгрией растет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Несмотря на трудные условия, товарооборот между нашими странами растет", - сказал он журналистам.
Сийярто призвал защитить поставки российской нефти в Венгрию
Экономика
 
 
Заголовок открываемого материала