Сийярто оценил рост товарооборота России и Венгрии в трудных условиях

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Несмотря на трудные условия и давление извне, товарооборот между Россией и Венгрией растет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Несмотря на трудные условия, товарооборот между нашими странами растет", - сказал он журналистам.

