https://1prime.ru/20251209/siyyarto--865360374.html
Сийярто оценил рост товарооборота России и Венгрии в трудных условиях
Сийярто оценил рост товарооборота России и Венгрии в трудных условиях - 09.12.2025, ПРАЙМ
Сийярто оценил рост товарооборота России и Венгрии в трудных условиях
Несмотря на трудные условия и давление извне, товарооборот между Россией и Венгрией растет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T13:08+0300
2025-12-09T13:08+0300
2025-12-09T13:08+0300
экономика
россия
венгрия
петер сийярто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861950791_0:53:1344:809_1920x0_80_0_0_0e428037007624c75a11fa10362b5c33.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Несмотря на трудные условия и давление извне, товарооборот между Россией и Венгрией растет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Несмотря на трудные условия, товарооборот между нашими странами растет", - сказал он журналистам.
https://1prime.ru/20251209/siyyarto-865359819.html
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861950791_98:0:1247:862_1920x0_80_0_0_bbc73ced56683d7acd95e175ce7a6210.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, петер сийярто
Экономика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто
Сийярто оценил рост товарооборота России и Венгрии в трудных условиях
Сийярто: товарооборот России и Венгрии растет, несмотря на давление извне