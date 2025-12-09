Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто оценил объем инвестиций Венгрии в России - 09.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251209/siyyarto--865361060.html
Сийярто оценил объем инвестиций Венгрии в России
Сийярто оценил объем инвестиций Венгрии в России - 09.12.2025, ПРАЙМ
Сийярто оценил объем инвестиций Венгрии в России
Объем инвестиций Венгрии в России составляет больше одного миллиарда евро, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T13:13+0300
2025-12-09T13:13+0300
экономика
россия
венгрия
москва
петер сийярто
https://cdnn.1prime.ru/img/84151/55/841515561_0:68:3078:1799_1920x0_80_0_0_0cd0148d6919fedf958852b0a46c734a.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Объем инвестиций Венгрии в России составляет больше одного миллиарда евро, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Мы должны сообщить, что наши инвестиции здесь составляют больше одного миллиарда евро", - сказал он по итогам заседания российско-венгерской межправкомиссии в Москве. Сийярто сообщил во вторник утром о том, что большая делегация из Венгрии отправляется в Москву обсуждать сотрудничество в период после санкций. Посол России в Венгрии Евгений Станиславов заявлял ранее в интервью РИА Новости, что следующее заседание российско-венгерской межправительственной комиссии запланировано на 9 декабря в Москве и будет посвящено сферам, не затронутым санкциями.
https://1prime.ru/20251209/siyyarto--865360374.html
венгрия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84151/55/841515561_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_a15e3f576d1e798b90ee18cc241d2b5f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, венгрия, москва, петер сийярто
Экономика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, МОСКВА, Петер Сийярто
13:13 09.12.2025
 
Сийярто оценил объем инвестиций Венгрии в России

Сийярто: инвестиции Венгрии в России составляют более одного миллиарда евро

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии П. Сийярто
Глава МИД Венгрии П. Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Глава МИД Венгрии П. Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Объем инвестиций Венгрии в России составляет больше одного миллиарда евро, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мы должны сообщить, что наши инвестиции здесь составляют больше одного миллиарда евро", - сказал он по итогам заседания российско-венгерской межправкомиссии в Москве.
Сийярто сообщил во вторник утром о том, что большая делегация из Венгрии отправляется в Москву обсуждать сотрудничество в период после санкций.
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов заявлял ранее в интервью РИА Новости, что следующее заседание российско-венгерской межправительственной комиссии запланировано на 9 декабря в Москве и будет посвящено сферам, не затронутым санкциями.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Сийярто оценил рост товарооборота России и Венгрии в трудных условиях
13:08
 
ЭкономикаРОССИЯВЕНГРИЯМОСКВАПетер Сийярто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала