Сийярто оценил объем инвестиций Венгрии в России

Сийярто оценил объем инвестиций Венгрии в России

2025-12-09

экономика

россия

венгрия

москва

петер сийярто

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Объем инвестиций Венгрии в России составляет больше одного миллиарда евро, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Мы должны сообщить, что наши инвестиции здесь составляют больше одного миллиарда евро", - сказал он по итогам заседания российско-венгерской межправкомиссии в Москве. Сийярто сообщил во вторник утром о том, что большая делегация из Венгрии отправляется в Москву обсуждать сотрудничество в период после санкций. Посол России в Венгрии Евгений Станиславов заявлял ранее в интервью РИА Новости, что следующее заседание российско-венгерской межправительственной комиссии запланировано на 9 декабря в Москве и будет посвящено сферам, не затронутым санкциями.

2025

россия, венгрия, москва, петер сийярто