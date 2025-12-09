https://1prime.ru/20251209/siyyarto--865361060.html
Сийярто оценил объем инвестиций Венгрии в России
2025-12-09T13:13+0300
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Объем инвестиций Венгрии в России составляет больше одного миллиарда евро, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Мы должны сообщить, что наши инвестиции здесь составляют больше одного миллиарда евро", - сказал он по итогам заседания российско-венгерской межправкомиссии в Москве. Сийярто сообщил во вторник утром о том, что большая делегация из Венгрии отправляется в Москву обсуждать сотрудничество в период после санкций. Посол России в Венгрии Евгений Станиславов заявлял ранее в интервью РИА Новости, что следующее заседание российско-венгерской межправительственной комиссии запланировано на 9 декабря в Москве и будет посвящено сферам, не затронутым санкциями.
