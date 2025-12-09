Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто рассказал, как Венгрия платит за российский газ
Сийярто рассказал, как Венгрия платит за российский газ
БУДАПЕШТ, 9 дек - ПРАЙМ. Россия по-прежнему позволяет Венгрии расплачиваться за газ способом, не ограниченным санкциями, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "И ещё одна хорошая новость: Россия по-прежнему позволяет нам платить за газ способом, не обременённым санкциями", - написал Сийярто в соцсети Facebook**Запрещена в РФ как экстремистская
газ, венгрия, рф, петер сийярто
Энергетика, Газ, ВЕНГРИЯ, РФ, Петер Сийярто
12:31 09.12.2025
 
Сийярто рассказал, как Венгрия платит за российский газ

Сийярто: Россия позволяет платить за газ способом, не ограниченным санкциями

© CC BY 2.0 / J DimasФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Флаг Венгрии. Архивное фото
© CC BY 2.0 / J Dimas
БУДАПЕШТ, 9 дек - ПРАЙМ. Россия по-прежнему позволяет Венгрии расплачиваться за газ способом, не ограниченным санкциями, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"И ещё одна хорошая новость: Россия по-прежнему позволяет нам платить за газ способом, не обременённым санкциями", - написал Сийярто в соцсети Facebook*
*Запрещена в РФ как экстремистская
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Сийярто оценил ситуацию вокруг АЭС "Пакш-2"
