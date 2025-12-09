https://1prime.ru/20251209/siyyarto-865358847.html
Сийярто рассказал, как Венгрия платит за российский газ
Сийярто рассказал, как Венгрия платит за российский газ
БУДАПЕШТ, 9 дек - ПРАЙМ. Россия по-прежнему позволяет Венгрии расплачиваться за газ способом, не ограниченным санкциями, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "И ещё одна хорошая новость: Россия по-прежнему позволяет нам платить за газ способом, не обременённым санкциями", - написал Сийярто в соцсети Facebook**Запрещена в РФ как экстремистская
