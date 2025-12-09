Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто призвал защитить поставки российской нефти в Венгрию - 09.12.2025
Сийярто призвал защитить поставки российской нефти в Венгрию
Сийярто призвал защитить поставки российской нефти в Венгрию - 09.12.2025, ПРАЙМ
Сийярто призвал защитить поставки российской нефти в Венгрию
Венгрии необходимо защищать поставки нефти и газа из России на фоне атак Киева и Брюсселя, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических... | 09.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Венгрии необходимо защищать поставки нефти и газа из России на фоне атак Киева и Брюсселя, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Поставки нефти и газа, бесперебойные поставки, мы должны постоянно защищать от нападений со стороны Киева и Брюсселя. Из Брюсселя постоянно на нас нападают в юридическом смысле, а со стороны Киева физически нападают на нашу нефтяную и газовую инфраструктуру", - сказал Сийярто журналистам.
12:48 09.12.2025
 
Сийярто призвал защитить поставки российской нефти в Венгрию

Сийярто: Венгрии необходимо защищать поставки нефти и газа из России

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Венгрии необходимо защищать поставки нефти и газа из России на фоне атак Киева и Брюсселя, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Поставки нефти и газа, бесперебойные поставки, мы должны постоянно защищать от нападений со стороны Киева и Брюсселя. Из Брюсселя постоянно на нас нападают в юридическом смысле, а со стороны Киева физически нападают на нашу нефтяную и газовую инфраструктуру", - сказал Сийярто журналистам.
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Сийярто рассказал, как Венгрия платит за российский газ
12:31
 
