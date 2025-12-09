Сийярто призвал защитить поставки российской нефти в Венгрию

https://1prime.ru/20251209/siyyarto-865359819.html

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Венгрии необходимо защищать поставки нефти и газа из России на фоне атак Киева и Брюсселя, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Поставки нефти и газа, бесперебойные поставки, мы должны постоянно защищать от нападений со стороны Киева и Брюсселя. Из Брюсселя постоянно на нас нападают в юридическом смысле, а со стороны Киева физически нападают на нашу нефтяную и газовую инфраструктуру", - сказал Сийярто журналистам.

