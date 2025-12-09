Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия не поддержит предложения по антироссийским санкциям, заявил Сийярто - 09.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251209/siyyarto-865361355.html
Венгрия не поддержит предложения по антироссийским санкциям, заявил Сийярто
Венгрия не поддержит предложения по антироссийским санкциям, заявил Сийярто - 09.12.2025, ПРАЙМ
Венгрия не поддержит предложения по антироссийским санкциям, заявил Сийярто
Венгрия будет препятствовать любым предложениям по антироссийским санкциям, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T13:18+0300
2025-12-09T13:18+0300
экономика
мировая экономика
россия
венгрия
москва
рф
петер сийярто
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/65/841266570_0:23:2048:1175_1920x0_80_0_0_1814c2e1bcc5c23e5ec6a8f660022b07.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Венгрия будет препятствовать любым предложениям по антироссийским санкциям, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Сийярто прибыл в Москву для участия в заседании российско-венгерской межправительственной комиссии. "Венгрия противостояла этому величайшему давлению, которое хотело препятствовать нашему взаимодействию с вами (с РФ - ред.). Тем не менее это взаимодействие мы поддержали и до сих пор его развиваем и поддерживаем. Мы смогли противодействовать всем санкциям против венгерский интересов, против экономического развития. Если будут еще похожие рекомендации к наложению таких санкций, мы будем им препятствовать", - сказал он журналистам.
https://1prime.ru/20251209/siyyarto--865361060.html
венгрия
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/65/841266570_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_eff109a07932ab10757230c7a3f39d6e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, венгрия, москва, рф, петер сийярто
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, МОСКВА, РФ, Петер Сийярто
13:18 09.12.2025
 
Венгрия не поддержит предложения по антироссийским санкциям, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия будет препятствовать предложениям по антироссийским санкциям

© CC BY 2.0 / J DimasФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Флаг Венгрии. Архивное фото
© CC BY 2.0 / J Dimas
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Венгрия будет препятствовать любым предложениям по антироссийским санкциям, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Сийярто прибыл в Москву для участия в заседании российско-венгерской межправительственной комиссии.
"Венгрия противостояла этому величайшему давлению, которое хотело препятствовать нашему взаимодействию с вами (с РФ - ред.). Тем не менее это взаимодействие мы поддержали и до сих пор его развиваем и поддерживаем. Мы смогли противодействовать всем санкциям против венгерский интересов, против экономического развития. Если будут еще похожие рекомендации к наложению таких санкций, мы будем им препятствовать", - сказал он журналистам.
Глава МИД Венгрии П. Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Сийярто оценил объем инвестиций Венгрии в России
13:13
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯВЕНГРИЯМОСКВАРФПетер Сийярто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала