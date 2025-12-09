https://1prime.ru/20251209/siyyarto-865361355.html
Венгрия не поддержит предложения по антироссийским санкциям, заявил Сийярто
Венгрия не поддержит предложения по антироссийским санкциям, заявил Сийярто - 09.12.2025, ПРАЙМ
Венгрия не поддержит предложения по антироссийским санкциям, заявил Сийярто
Венгрия будет препятствовать любым предложениям по антироссийским санкциям, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T13:18+0300
2025-12-09T13:18+0300
2025-12-09T13:18+0300
экономика
мировая экономика
россия
венгрия
москва
рф
петер сийярто
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/65/841266570_0:23:2048:1175_1920x0_80_0_0_1814c2e1bcc5c23e5ec6a8f660022b07.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Венгрия будет препятствовать любым предложениям по антироссийским санкциям, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Сийярто прибыл в Москву для участия в заседании российско-венгерской межправительственной комиссии. "Венгрия противостояла этому величайшему давлению, которое хотело препятствовать нашему взаимодействию с вами (с РФ - ред.). Тем не менее это взаимодействие мы поддержали и до сих пор его развиваем и поддерживаем. Мы смогли противодействовать всем санкциям против венгерский интересов, против экономического развития. Если будут еще похожие рекомендации к наложению таких санкций, мы будем им препятствовать", - сказал он журналистам.
https://1prime.ru/20251209/siyyarto--865361060.html
венгрия
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/65/841266570_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_eff109a07932ab10757230c7a3f39d6e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, венгрия, москва, рф, петер сийярто
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, МОСКВА, РФ, Петер Сийярто
Венгрия не поддержит предложения по антироссийским санкциям, заявил Сийярто
Сийярто: Венгрия будет препятствовать предложениям по антироссийским санкциям