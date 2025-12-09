https://1prime.ru/20251209/siyyarto-865361355.html

Венгрия не поддержит предложения по антироссийским санкциям, заявил Сийярто

09.12.2025

Венгрия не поддержит предложения по антироссийским санкциям, заявил Сийярто

Венгрия будет препятствовать любым предложениям по антироссийским санкциям, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер... | 09.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Венгрия будет препятствовать любым предложениям по антироссийским санкциям, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Сийярто прибыл в Москву для участия в заседании российско-венгерской межправительственной комиссии. "Венгрия противостояла этому величайшему давлению, которое хотело препятствовать нашему взаимодействию с вами (с РФ - ред.). Тем не менее это взаимодействие мы поддержали и до сих пор его развиваем и поддерживаем. Мы смогли противодействовать всем санкциям против венгерский интересов, против экономического развития. Если будут еще похожие рекомендации к наложению таких санкций, мы будем им препятствовать", - сказал он журналистам.

