Слуцкий предложил страховать ответственность риелторов

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил закрепить обязанность риелторов страховать свою ответственность на сумму не менее 500 тысяч рублей перед сторонами сделки за причинение имущественного ущерба в результате своих действий или бездействия, включая случаи признания сделки недействительной. Соответствующее обращение в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. "ЛДПР предлагает создать механизм правового регулирования деятельности посредников при сделках с недвижимостью, согласно которому риелторы, выполняя комплекс услуг, включая проверку правоспособности сторон, подлинности документов и оформление договора, обязаны страховать свою ответственность перед сторонами сделки за причинение имущественного ущерба в результате своих действий или бездействия, включая случаи признания сделки недействительной, при этом размер страховой суммы предлагается устанавливать не менее 500 тысяч рублей по каждой сопровождаемой сделке", - сказано в документе. Как отметил парламентарий, в настоящее время деятельность риелторов не регулируется едиными требованиями к квалификации, стандартам оказания услуг и финансовой ответственности перед клиентами, что приводит к разному качеству сопровождения сделок и недостаточной проверке правового статуса объектов, сведений о собственнике и иных обстоятельств. По его словам, граждане, рассчитывающие на квалифицированное сопровождение, не всегда получают надежные гарантии того, что проверка правового статуса объекта, сведений о собственнике и иных обстоятельств была проведена полно и добросовестно. "Установление правового регулирования в сфере риелторских услуг, включая требования к профессиональной компетенции и механизм страхования ответственности, подобный тому, что существует в сфере оценочной деятельности, позволило бы значительно повысить прозрачность рынка недвижимости, обеспечить предсказуемость правовых последствий сделок и снизить количество случаев, когда добросовестные покупатели несут существенные имущественные потери из-за обстоятельств, не зависящих от их воли", - говорится в обращении. По мнению Слуцкого, данные меры позволят обеспечить гражданам дополнительные гарантии защиты имущественных интересов и повысить предсказуемость правовых последствий сделок на рынке недвижимости. В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья.

