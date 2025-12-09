СМИ выяснили позицию Японии по использованию российских активов
Politico: Япония отказалась использовать российские активы для помощи Украине
Государственные флаги России и Японии. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Япония в ответ на предложение Евросоюза дала понять, что не может использовать российские активы примерно на 30 миллиардов долларов, замороженные на ее территории, для выдачи кредита Украине, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на двух дипломатов из ЕС, знакомых с ходом переговоров.
"Япония дала понять, что не может использовать замороженные на ее территории российские активы стоимостью около 30 миллиардов долларов для выдачи кредита Украине", - сообщает издание.
Как отметил один из европейских дипломатов, министр финансов Японии Сацуки Катаяма исключила возможность использования российских активов из-за юридических проблем, пишет издание.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран-участниц Европейского союза на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма - от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба", при этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в Европейском союзе, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов РФ.