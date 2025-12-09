https://1prime.ru/20251209/smi-865367335.html

СМИ: Paramount хочет заручиться поддержкой Трампа для покупки Warner Bros.

СМИ: Paramount хочет заручиться поддержкой Трампа для покупки Warner Bros. - 09.12.2025, ПРАЙМ

СМИ: Paramount хочет заручиться поддержкой Трампа для покупки Warner Bros.

Глава медиахолдинга Paramount Skydance Дэвид Эллисон пообещал администрации президента США Дональда Трампа внести кардинальные изменения в работу телеканала... | 09.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-09T15:55+0300

2025-12-09T15:55+0300

2025-12-09T15:55+0300

экономика

технологии

бизнес

сша

вашингтон

дональд трамп

netflix

cnn

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865336429_0:122:2001:1247_1920x0_80_0_0_898f876a3dc63250a32a98f4ed5ab712.jpg

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Глава медиахолдинга Paramount Skydance Дэвид Эллисон пообещал администрации президента США Дональда Трампа внести кардинальные изменения в работу телеканала CNN, часто критикуемого американским лидером, в обмен на содействие в приобретении Warner Bros. Discovery Inc., сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. В начале декабря в СМИ появилась информация о том, что Warner Bros. Discovery Inc. вступила в переговоры о продаже своих кино- и телестудий, а также стримингового сервиса HBO Max компании Netflix. Затем Netfilx сообщил о заключении договора о приобретении активов Warner Bros. за 27,75 доллара на акцию, или 72 миллиарда долларов, при этом общая стоимость предприятия оценивалась в 82,7 миллиарда. Paramount Skydance также выразил готовность на более выгодных условиях приобрести компанию Warner Bros. - за 108 миллиардов долларов - после объявления о том, что часть её активов или даже всю покупает стриминговый сервис Netflix. "Во время недавнего визита в Вашингтон Дэвид Эллисон заверил представителей администрации Трампа, что в случае покупки Warner он осуществит кардинальные изменения в CNN, который часто становится объектом гнева президента Трампа", - говорится в публикации. Отмечается, что американский лидер заинтересован в смене владельца CNN и внедрении изменений в его программу передач, однако ранее Трамп уклонился от выражения публичной поддержки какой-либо из компаний, стремящихся купить Warner Bros. Discovery Inc. Президент США ранее заявил, что присоединится к принятию решения о приобретении Netflix компании Warner Bros. в соответствии с антимонопольным законодательством. Paramount указывает, что его предложение - более выгодная альтернатива предложению Netflix, которое предлагает менее выгодные, неопределенные, сложные и запутанные условия и подвергает акционеров компании длительному процессу получения разрешений регулирующих органов. Paramount также отмечает, что несмотря на то, что она представила шесть предложений в течение 12 недель, Warner Bros. Discovery не рассматривала их. Теперь Paramount направит свое предложение непосредственно акционерам и совету директоров Warner Bros. Discovery. Paramount Skydance - объединенный медиахолдинг, возникший в результате слияния Paramount Global и Skydance Media, завершенного в августе 2025 года. Сумма активов составила 8 миллиардов долларов.

https://1prime.ru/20251209/ft-865349717.html

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, сша, вашингтон, дональд трамп, netflix, cnn