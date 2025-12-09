https://1prime.ru/20251209/snizhenie-865344202.html
Снижение потребления алкоголя до 7,8 л этанола на душу - цель Стратегии здравоохранения РФ
Снижение потребления алкоголя до 7,8 л этанола на душу - цель Стратегии здравоохранения РФ - 09.12.2025, ПРАЙМ
Снижение потребления алкоголя до 7,8 л этанола на душу - цель Стратегии здравоохранения РФ
Результатом реализации Стратегии развития здравоохранения РФ должно стать снижение потребления алкоголя до 7,8 литра этанола на душу населения, говорится в... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T03:22+0300
2025-12-09T03:22+0300
2025-12-09T03:22+0300
здоровье
общество
экономика
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865344202.jpg?1765239737
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Результатом реализации Стратегии развития здравоохранения РФ должно стать снижение потребления алкоголя до 7,8 литра этанола на душу населения, говорится в Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2030 года, которую утвердил президент России Владимир Путин.
Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Ожидаемыми результатами реализации настоящей Стратегии к 2030 году должны стать:.. сокращение потребления алкоголя до 7,8 литра этанола на душу населения", - говорится в документе.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, общество , рф, владимир путин
Здоровье, Общество , Экономика, РФ, Владимир Путин
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Результатом реализации Стратегии развития здравоохранения РФ должно стать снижение потребления алкоголя до 7,8 литра этанола на душу населения, говорится в Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2030 года, которую утвердил президент России Владимир Путин.
Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Ожидаемыми результатами реализации настоящей Стратегии к 2030 году должны стать:.. сокращение потребления алкоголя до 7,8 литра этанола на душу населения", - говорится в документе.