Снижение потребления алкоголя до 7,8 л этанола на душу - цель Стратегии здравоохранения РФ

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Результатом реализации Стратегии развития здравоохранения РФ должно стать снижение потребления алкоголя до 7,8 литра этанола на душу населения, говорится в Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2030 года, которую утвердил президент России Владимир Путин. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Ожидаемыми результатами реализации настоящей Стратегии к 2030 году должны стать:.. сокращение потребления алкоголя до 7,8 литра этанола на душу населения", - говорится в документе.

